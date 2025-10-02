AISFA Cosenza, una nuova stagione di impegno e condivisione

Condividi

Si è svolta giovedì 25 settembre 2025 l’XI Assemblea di Aisfa Cosenza, ospitata in aula 15 del Polifunzionale dell’Università della Calabria e in parallelo, trasmessa online su Google Meet. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione, ritrovarsi in presenza ha permesso ai presenti non solo di confrontarsi sulle attività associative, ma anche di rivedersi e rafforzare quel senso di comunità che contraddistingue l’associazione.

L’apertura dei lavori è stata affidata ai saluti istituzionali del past president Vincenzo Giardino e della presidente nazionale di Aisfa Italia, Sarah Mallamaci. Entrambi hanno espresso un caloroso augurio al nuovo direttivo, assicurando la loro costante vicinanza e guida. Un messaggio particolarmente significativo, considerando che proprio Cosenza sarà la sede della nuova presidenza nazionale per il prossimo biennio.

La neopresidente di Aisfa Cosenza, Valeria De Rose, ha poi dato ufficialmente il benvenuto al V direttivo, ringraziando Vincenzo, Sarah e Piercarlo Del Console (Past Presidents della sede locale) per il lavoro svolto negli anni precedenti e per i risultati di cui oggi si possono raccogliere i frutti.

Uno dei momenti centrali dell’assemblea è stato quello dedicato alla presentazione delle candidature dei nuovi consiglieri, tra cui due per la commissione visite aziendali e una per la commissione eventi scientifici. Un passaggio che non si è limitato alla semplice formalità, ma che ha dato spazio alle nuove leve per esprimere idee, motivazioni e prospettive sul ruolo appena assunto, in un clima di sincera condivisione.

Il nuovo direttivo sarà guidato dalla presidente Valeria De Rose, coadiuvata da Nicola Polistina, vicepresidente eventi scientifici, Andrea Romeo vicepresidente visite aziendali e Sarah Mallamaci tesoriere. A completare: Alessia Cirigliano, Maddalena Stella e Fatima Holuach come consiglieri eventi scientifici, mentre Maria Grazia Aversa e Lucia Franco ricopriranno il ruolo di consiglieri per le visite aziendali; e per concludere Martina Esposito a capo della commissione Social&Stampa.

L’assemblea è poi proseguita con la presentazione delle attività programmate per il nuovo anno. In particolare, sul fronte degli eventi scientifici si è deciso di orientare la programmazione annuale verso eventi a carattere professionale e normativo, superando un approccio limitato alle sole patologie approfondimento su tematiche di attualità e di interesse per il settore farmaceutico; mentre per quanto riguarda le visite aziendali, gli associati avranno l’opportunità di conoscere da vicino alcune realtà locali produttive di rilievo nel panorama nazionale.

La giornata si è conclusa in un clima di entusiasmo e buoni propositi per il nuovo anno, con la consapevolezza di un direttivo unito e motivato. A suggellare l’assemblea, un momento di condivisione: un aperitivo che ha coinciso con la celebrazione della Giornata Internazionale del Farmacista, occasione perfetta per rafforzare ancora di più i legami tra i partecipanti.