Start Cup Calabria, il 24 ottobre all’UMG la finale regionale

Condividi

Domani, venerdì 24 ottobre, l’Università Magna Graecia di Catanzaro ospiterà la finale regionale di Start Cup Calabria, la business plan competition che promuove l’innovazione e l’imprenditoria premiando le migliori idee.

In gara i progetti selezionati che saranno giudicati da esperti appartenenti al mondo dell’imprenditoria, della consulenza e della finanza. I vincitori avranno l’opportunità di partecipare alla finale nazionale del Premio per l’Innovazione (PNI Cube). Grande novità di quest’anno sarà il premio “Generation Z Awards” che verrà assegnato dalla giuria popolare composta dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa, arrivata alla XVII edizione, è organizzata dall’Università della Calabria, Università Magna Graecia, Università Mediterranea, Regione Calabria e Fincalabra. La finale regionale è in programma nell’Auditorium dell’Ateneo di Catanzaro a partire dalle ore 9:00.