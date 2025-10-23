Unical, immatricolazione diretta: dal 28 al 31 ottobre ultima finestra di iscrizione 

Condividi

Dal 28 al 31 ottobre 2025 sarà aperta una nuova fase di immatricolazione diretta per i posti ancora disponibili nei corsi di laurea dell’Università della Calabria. Si tratta dell’ultima finestra di iscrizione per l’anno accademico 2025/2026, pensata per offrire un’ulteriore opportunità a chi non ha partecipato alle precedenti fasi di ammissione e a quanti, pur avendolo fatto, non sono stati ammessi ma desiderano comunque iniziare il proprio percorso universitario all’Unical.

L’iscrizione è quindi aperta a tutti: da chi si avvicina per la prima volta all’Ateneo a chi, dopo i precedenti tentativi, vuole cogliere questa ultima occasione per entrare a far parte della comunità universitaria del più grande campus d’Italia, assicurandosi una formazione di qualità senza dover affrontare costose migrazioni verso altri atenei. Grazie all’ampliamento dei posti a bando deciso dalla governance d’Ateneo, anche in questa fase conclusiva sarà possibile scegliere tra diversi corsi di studio ancora disponibili.

Come funziona la procedura. La pagina dedicata alla nuova finestra è già online. Alle ore 11:00 del 28 ottobre sarà pubblicata la tabella con l’elenco dei corsi e il numero di posti rimasti. A partire dalle ore 12:00 dello stesso giorno si potrà procedere all’immatricolazione diretta.

Per iscriversi occorre:

– registrarsi su unical.esse3.cineca.it (guida);

– selezionare dal Menu di Esse3 -> segreteria -> immatricolazione;

– scegliere il corso di laurea d’interesse tra quelli disponibili seguendo la procedura indicata nella sezione dedicata;

– pagare subito la tassa di immatricolazione (18,75 €) e comunque non oltre la mezzanotte dello stesso giorno, confermando così l’iscrizione che diventa immediatamente effettiva. Superata la mezzanotte il diritto decade e il posto torna disponibile per altri candidati il giorno successivo.

La finestra si chiuderà definitivamente alle ore 23:59 del 31 ottobre 2025. È importante procedere al più presto al pagamento della tassa (18,75 €) perché i posti saranno assegnati in ordine cronologico di completamento della domanda.

La procedura deve essere svolta esclusivamente online, ma per chi avesse bisogno di assistenza, dal 28 al 31 ottobre sarà possibile rivolgersi al personale dell’Area Servizi Didattici presso gli sportelli attivi al primo piano del Centro Residenziale, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 (il 31 ottobre solo di mattina).