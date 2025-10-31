HapuEditore

StartCup Calabria 2025, vince il team “Wine – Fresh” dell’Università Mediterranea: innovazione e talento premiati

31 Ott 2025
Organizzata in collaborazione tra le Università Calabresi, la Regione Calabria e Fincalabra, lo scorso 24 ottobre si è svolta, presso un affollato e festante auditorium dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, la XVII edizione di StartCup Calabria, la competizione regionale che promuove idee imprenditoriali innovative e visioni d’avanguardia nel e per il territorio calabrese.

Gli undici Team in gara sono stati valutati da una giuria di esperti sulla base di criteri quali: innovazione, fattibilità, impatto sul territorio e sostenibilità.

Quest’anno ad aggiudicarsi il primo premio assoluto è stato il Team Reggino “Wine – Fresh”, ideato da Ilaria Lupis (neolaureata in Scienze e Tecnologie Alimentari e sommelier) insieme ad Antonio Cosimo Pio Trimboli (laureato in Ingegneria Energetica e dottorando di ricerca in Ingegneria Civile, Ambientale e Industriale, curriculum “Processi, tecnologie e materiali per la transizione ecologica”), che, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza sensoriale del consumatore e valorizzare il prodotto sul mercato, hanno presentato una proposta per l’innovazione tecnologica nella conservazione del vino, che garantisca freschezza e qualità attraverso soluzioni avanzate.

StartCup Calabria 2025, Università Mediterranea Reggio, Wine Fresh progetto, innovazione vino Calabria, Premio Nazionale Innovazione PNI Cube, Contamination Lab ReggioSempre per il nostro Ateneo ha partecipato anche il team “TuMangi”, sviluppato da Lorenzo Giosuè Borgia (studente di Scienze e Tecnologie Agrarie), Maria Assunta Mazzacuva (studentessa di Scienze e Tecnologie Alimentari) e Davide Crea (fotografo), che, puntando su sostenibilità, valorizzazione dei prodotti locali e innovazione nel settore della ristorazione, ha proposto un modello orientato a promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio calabrese con piattaforme tecnologiche itineranti, dimostrando come tradizione e modernità possano convivere in armonia.

Preceduti dai saluti del Rettore della Magna Graecia Gianni Cuda, a introdurre i gruppi di lavoro sono stati:
Marianna Mauro, delegata per le attività di Terza missione di UMG,
Maurizio Muzzupappa, Delegato del rettore al trasferimento tecnologico dell’Università della Calabria,
Massimo Lauria, Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria,
Antonio Mazzei per Fincalabra.

I vincitori avranno adesso l’opportunità di partecipare al prestigioso Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI Cube) che si terrà a Ferrara il prossimo 4 e 5 dicembre.

Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea, ha sottolineato:
“Con questa iniziativa il sistema delle Università regionali e la Regione Calabria rinnovano il proprio impegno nel sostenere la crescita dell’ecosistema produttivo nella direzione di una sempre maggiore consapevolezza relativa alla capacità di fare impresa e trattenere i nostri talenti.”

Massimo Lauria, Prorettore alla Ricerca e membro delegato della Mediterranea nel Comitato Tecnico di StartCup Calabria, ha dichiarato:
“Questo è un successo che viene da lontano. Che è figlio di un investimento nella formazione dei nostri giovani. Infatti, i team che hanno partecipato alla Business Plan Competition si sono entrambi formati presso il Contamination Lab del nostro Ateneo, presso il quale nel corso del 2024, si è tenuto, grazie ad un finanziamento regionale, l’InnovAction Lab. Incubatore di Idee d’Impresa. Ciò a riprova che gli investimenti in formazione, nel rivelarsi sempre quelli più produttivi, ci indicano la strada da seguire.”


