Università della Calabria, il rettore Gianluigi Greco nomina Stefano Curcio prorettore vicario

È Stefano Curcio, professore ordinario di Principi di Ingegneria Chimica, il nuovo Prorettore Vicario dell’Università della Calabria. La nomina, firmata dal rettore Gianluigi Greco, rappresenta il primo atto ufficiale del nuovo mandato e segna l’avvio operativo della governance accademica per il prossimo sessennio.

Il professor Curcio è membro del Senato accademico dal 2021 e vanta una lunga esperienza nella vita e nella gestione universitaria. È stato coordinatore del corso di laurea in Ingegneria alimentare e vice direttore del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dal 2015 al 2021, per poi assumerne la direzione per quattro anni e mezzo. Autore di oltre 125 pubblicazioni scientifiche, coordina o partecipa come responsabile scientifico a numerosi progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, dal PNRR e da partnership con imprese del settore. Fa parte, inoltre, della classifica dei migliori scienziati al mondo (World’s Top 2% Scientists), elaborata dalla Stanford University.

«Ho voluto che il primo atto del mio mandato fosse la nomina di una figura che si contraddistingue per competenza, equilibrio e conoscenza profonda del nostro Ateneo – ha sottolineato il Rettore Greco –. Stefano Curcio ha già fornito un contributo significativo alla crescita dell’Università della Calabria, guidando un dipartimento che nel quinquennio 2018-2022 è riuscito a ottenere la qualifica di “Eccellenza” dall’ANVUR. Nel corso degli anni, inoltre, ha maturato una solida esperienza nella didattica e nella gestione accademica: nella Commissione didattica del Senato accademico, abbiamo lavorato in stretta sinergia nel pianificare le attività di riorganizzazione e rilancio dell’offerta formativa; è da tempo il punto di riferimento dei dipartimenti nella gestione dei test TOLC per l’accesso ai corsi di laurea; e in passato, ha ricoperto il ruolo di delegato all’orientamento della ex Facoltà di Ingegneria».

Il rettore Gianluigi Greco ha poi voluto tratteggiare un aspetto più personale del Prorettore Vicario: «Conosco Stefano Curcio da molto tempo e nutro per lui una profonda stima, che so essere condivisa da tutta la comunità accademica. È una persona dal tratto elegante e rispettoso, con un forte senso delle istituzioni e una naturale propensione al dialogo e al confronto con tutte le componenti universitarie. Sono certo – ha concluso Greco – che queste qualità, unite alla sua competenza scientifica e gestionale, gli consentiranno di interpretare al meglio lo spirito del mio programma di mandato».

Dal canto suo Stefano Curcio ha espresso gratitudine per l’importante nomina: «Desidero ringraziare il Magnifico Rettore Gianluigi Greco per la fiducia riposta in me. È un grande onore assumere l’incarico di Prorettore Vicario dell’Università della Calabria, un ruolo di grande responsabilità che intendo svolgere con il massimo impegno, al servizio della comunità accademica e del nostro Ateneo».