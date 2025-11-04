Università della Calabria, il rettore Greco incontra Occhiuto: avviata una nuova stagione di collaborazione con la Regione

Condividi

Prima visita istituzionale in un clima di grande cordialità. Tra i temi toccati la realizzazione di progetti condivisi per la crescita culturale, scientifica ed economica della Calabria

Il neo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha ricevuto questa mattina (4 novembre) al Rettorato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L’incontro ha rappresentato il primo appuntamento istituzionale del nuovo Rettore, insediatosi lo scorso 1° novembre, e al contempo la prima visita del presidente Occhiuto dopo la sua rielezione alla guida della Regione Calabria. Il dialogo si è svolto in un clima di grande cordialità e di piena sintonia istituzionale, segnando l’avvio di una nuova fase di collaborazione attiva e costruttiva.

Nel corso del colloquio, il Rettore e il Presidente hanno condiviso la volontà di rafforzare ulteriormente il legame tra Ateneo e Regione, con l’obiettivo di promuovere una cooperazione sempre più orientata alla progettualità congiunta, su diversi ambiti disciplinari: ricerca, innovazione e alta formazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche per il diritto allo studio, alla valorizzazione dei talenti, al sostegno dei giovani ricercatori e alla promozione della mobilità internazionale.

Sia il rettore Greco che il presidente Occhiuto, accomunati da una visione dinamica e orientata al futuro, hanno sottolineato l’importanza di un confronto generativo sui temi strategici per la Calabria, con l’intento di valorizzare le giovani generazioni e di creare nuove opportunità di sviluppo culturale, scientifico ed economico.

Greco, in particolare, ha ribadito la necessità di coltivare un rapporto leale e strutturato con la Regione, in cui l’Università possa interpretare un ruolo proattivo e propositivo, capace di stimolare iniziative di valore e percorsi volti a incidere concretamente sulla crescita del territorio.

Occhiuto ha espresso apprezzamento per il dialogo avviato, riconoscendo nell’Ateneo un interlocutore strategico per la programmazione regionale e confermando l’impegno ad allargare il ventaglio delle collaborazioni istituzionali e a proseguire con convinzione i progetti già in corso, tra cui quello relativo a Medicina, ritenuto di rilevanza primaria per l’intero sistema regionale.

A conclusione dell’incontro, il Rettore ha donato al Presidente una riproduzione dell’elaborato originale del progetto del “ponte” dell’Unical, realizzato dall’architetto Vittorio Gregotti, simbolo identitario del campus di Rende.

Il dono, particolarmente apprezzato da Occhiuto in qualità di laureato Unical, ha voluto anche sancire simbolicamente il rinnovato impegno nel costruire nuovi ponti di collaborazione tra l’Università e le istituzioni regionali.