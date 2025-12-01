HapuEditore

Open Day Università Mediterranea di Reggio Calabria: eventi, sport e orientamento il 4 dicembre 2025
Open Day Università Mediterranea di Reggio Calabria: eventi, sport e orientamento il 4 dicembre 2025

01 Dic 2025
HapuLab
Open Day Università Mediterranea di Reggio Calabria – 4 dicembre 2025

Giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 9.00, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria accoglierà studenti, famiglie e docenti delle scuole superiori per il tradizionale Open Day, una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dell’Ateneo reggino.

L’evento, che si svolgerà presso il Lotto D della Cittadella Universitaria, offrirà ai partecipanti l’opportunità di:

  • incontrare professori e ricercatori
  • visitare i laboratori
  • ottenere informazioni su immatricolazioni, borse di studio, mobilità internazionale e servizi per la disabilità

Momenti di divertimento e creatività
Non mancheranno iniziative speciali come:

  • “Interviste con Leo”, la mascotte della Mediterranea
  • l’animazione “Il Tuo Eroe Sei Tu!”
  • l’esibizione della band musicale “Augusto Favarolo Plastic Band”

Un’occasione preziosa per orientarsi tra i diversi corsi di laurea e conoscere da vicino la vita universitaria in un ambiente dinamico e in continua crescita.

UniSchool Cup
In contemporanea all’Open Day si terrà l’evento “UniSchool Cup”, un torneo che va oltre la competizione sportiva:

  • un luogo dove fare squadra
  • condividere emozioni
  • crescere insieme

Come sottolineano gli organizzatori: «Si vince insieme, si cresce insieme, si fa squadra per davvero».

Chiusura della giornata
La giornata si concluderà alle 17:30 con due momenti imperdibili:

  • l’Accensione dell’Albero di Natale della Mediterranea, simbolo di festa e condivisione
  • la Premiazione della UniSchool Cup, che celebrerà i team e i valori dello sport e della collaborazione

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria vi aspetta per vivere insieme emozioni, sport e spirito di comunità. Non mancate!


