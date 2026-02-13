Università calabresi compatte: Zimbalatti nuovo Presidente del Coruc

Condividi

Giuseppe Zimbalatti eletto all’unanimità Presidente del Coruc Calabria. Pieno consenso degli Atenei, degli studenti e della Regione.

Il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, è stato eletto all’unanimità Presidente del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Coruc).

L’elezione si è svolta il 13 febbraio 2026, con il pieno consenso dei Rettori degli Atenei calabresi, dei rappresentanti degli studenti e della Regione Calabria, rappresentata per l’occasione dall’Assessore Eulalia Micheli.

Le dichiarazioni di Zimbalatti

«Ringrazio i Rettori calabresi Giovanni Cuda e Gianluigi Greco, i rappresentanti degli studenti e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la fiducia accordatami» – ha dichiarato il prof. Zimbalatti accettando l’incarico.

«Il mio impegno sarà volto a potenziare il sistema universitario regionale attraverso una collaborazione sempre più stretta con tutte le istituzioni territoriali e la Regione Calabria. Il Sistema Universitario Calabrese ha dato in questi ultimi anni forti segnali di crescita sia in termini scientifici che di offerta formativa. Solo unendo ulteriormente le forze si potrà rilanciare il percorso intrapreso per contribuire sempre più alla crescita sociale ed economica della nostra regione».

Il ruolo del Coruc

Il Coruc è l’organo strategico deputato alla programmazione del sistema accademico regionale.

Sovraintende alle iniziative relative a: offerta formativa, orientamento, diritto allo studio, accesso all’istruzione e coordinamento tra gli Atenei.

La durata del mandato del Presidente è triennale.