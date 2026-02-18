JazzAmore torna all’Unical: apre il Logan Richardson Trio con Jeff ‘Tain’ Watts

Condividi

JazzAmore, all’Università della Calabria torna la rassegna jazz: apre il Logan Richardson Trio con l’iconico Jeff “Tain” Watts

JazzAmore compie cinque anni e celebra questo traguardo con un’edizione di altissimo profilo artistico. La rassegna inaugurerà mercoledì 11 marzo alle ore 21:00, al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, con un concerto di grande prestigio: sul palco Logan Richardson, tra i più innovativi sassofonisti della scena contemporanea, accompagnato dalle leggendarie bacchette di Jeff “Tain” Watts, icona mondiale del jazz.

Una rassegna che cresce e si consolida

«Per il quinto anno consecutivo torna una rassegna ormai amata da un pubblico fidelizzato, segno che abbiamo seminato bene, portando in Calabria artisti di fama internazionale», afferma il direttore artistico Marco Verteramo.

«La collaborazione con l’Unical ha consolidato basi solide per un progetto che punta ad ampliarsi sempre di più, esplorando le mille vite del jazz».

Anche per il triennio 2025–2027, JazzAmore gode del patrocinio del Ministero della Cultura e rientra tra i progetti riconosciuti dal FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo. «Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto finora», sottolinea Verteramo.

Logan Richardson Trio: un’apertura di livello internazionale

Ad aprire la rassegna sarà il Logan Richardson Trio, formazione di assoluto rilievo:

Logan Richardson – sassofono alto

– sassofono alto Harish Raghavan – contrabbasso

– contrabbasso Jeff “Tain” Watts – batteria

Richardson, originario di Kansas City, è considerato da anni uno dei più originali e innovativi alto-sassofonisti del panorama jazzistico. Il suo approccio non convenzionale, intenso e profondamente espressivo, lo ha portato a collaborare con artisti come Nasheet Waits, Billy Hart, Joe Chambers, fino ai progetti da leader che hanno segnato la sua maturità artistica.

Tra i suoi lavori più acclamati:

Cerebral Flow (2007, Fresh Sound New Talent)

Ethos (2009, Inner Circle Music)

Shift (2016, Blue Note), con la partecipazione di Pat Metheny e Jason Moran

Accanto a lui, l’eclettico contrabbassista Harish Raghavan, già al fianco di Ambrose Akinmusire, Eric Harland e Walter Smith III.

E soprattutto Jeff “Tain” Watts, uno dei batteristi più influenti degli ultimi quarant’anni. Storico collaboratore di Wynton Marsalis negli anni ’80, protagonista di album fondamentali come Think of One e Black Codes, Watts ha suonato con Michael Brecker, Branford Marsalis, Greg Osby, David Kikoski, Kenny Garrett e molti altri.

Un concerto che promette emozioni

Sul palco si incontreranno:

l’energia moderna e il linguaggio contemporaneo di Richardson,

l’eleganza e la profondità melodica di Raghavan,

la potenza ritmica e inconfondibile di Watts.

Un live che si preannuncia come uno degli appuntamenti jazz più importanti dell’anno in Calabria.

Informazioni e prossimi appuntamenti

Appuntamento l’11 marzo, ore 21:00, Teatro Auditorium Unical (TAU).

Biglietti disponibili in prevendita su linktr.ee/JazzAmore2026 e presso Imprimafila.

Prossimi eventi della rassegna:

02 aprile – Dany Noel Afrojazz Experience – special guest Fabrizio Bosso

– Dany Noel Afrojazz Experience – special guest 13 aprile – Matteo Mancuso – Europe Tour

– Matteo Mancuso – Europe Tour 18 aprile – Banco del Mutuo Soccorso