Consonanze porta all’Unical Ezio Mauro: confronto sullo spazio pubblico contemporaneo

Questa mattina l’Università della Calabria ha ospitato un nuovo incontro di Consonanze – Dialoghi d’Autore, la rassegna promossa da Entopan e Feltrinelli che porta nel Campus alcune tra le voci più autorevoli del panorama culturale nazionale.

L’incontro con Ezio Mauro

Protagonista della giornata è stato Ezio Mauro, giornalista e scrittore, già direttore de La Stampa e di la Repubblica, che ha presentato il volume Il silenzio dell’opinione pubblica, scritto insieme al sociologo Zygmunt Bauman.

Dopo i saluti del Rettore Gianluigi Greco, hanno dial ogato con l’autore:

Maria Mirabelli , direttrice del Dipartimento di Culture, Educazione e Società

, direttrice del Dipartimento di Culture, Educazione e Società Ercole Giap Parini , direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Raffaele Perrelli , direttore del Dipartimento di Studi Umanistici

, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Margherita Ganeri, presidente della Biblioteca di Area Umanistica

Un confronto ricco e partecipato, che ha approfondito i temi centrali del libro e le trasformazioni che attraversano oggi lo spazio pubblico.

Un Ateneo sempre più aperto al territorio

L’iniziativa rientra nel percorso di public engagement dell’Università della Calabria, volto a promuovere momenti di dialogo sui temi cruciali della contemporaneità e a rafforzare il rapporto tra università e società.

Un impegno che valorizza il ruolo pubblico del sapere come strumento di lettura critica dei cambiamenti in atto e come leva per la crescita culturale del territorio.