Consonanze porta all’Unical Ezio Mauro: confronto sullo spazio pubblico contemporaneo

Questa mattina l’Università della Calabria ha ospitato un nuovo incontro di Consonanze – Dialoghi d’Autore, la rassegna promossa da Entopan e Feltrinelli che porta nel Campus alcune tra le voci più autorevoli del panorama culturale nazionale.
L’incontro con Ezio Mauro
Protagonista della giornata è stato Ezio Mauro, giornalista e scrittore, già direttore de La Stampa e di la Repubblica, che ha presentato il volume Il silenzio dell’opinione pubblica, scritto insieme al sociologo Zygmunt Bauman.
Dopo i saluti del Rettore Gianluigi Greco, hanno dialogato con l’autore:
- Maria Mirabelli, direttrice del Dipartimento di Culture, Educazione e Società
- Ercole Giap Parini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
- Raffaele Perrelli, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
- Margherita Ganeri, presidente della Biblioteca di Area Umanistica
Un confronto ricco e partecipato, che ha approfondito i temi centrali del libro e le trasformazioni che attraversano oggi lo spazio pubblico.
Un Ateneo sempre più aperto al territorio
L’iniziativa rientra nel percorso di public engagement dell’Università della Calabria, volto a promuovere momenti di dialogo sui temi cruciali della contemporaneità e a rafforzare il rapporto tra università e società.
Un impegno che valorizza il ruolo pubblico del sapere come strumento di lettura critica dei cambiamenti in atto e come leva per la crescita culturale del territorio.