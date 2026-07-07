TFA Sostegno alla Mediterranea: pubblicato il bando per il XI Ciclo. Iscrizioni aperte fino al 9 luglio 2026

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria apre le iscrizioni al TFA Sostegno XI Ciclo per l’a.a. 2025/2026. Un’opportunità decisiva per entrare nel mondo della scuola come insegnante di sostegno. Domande esclusivamente online entro il 9 luglio 2026.

Iscrizioni aperte: è il momento di diventare insegnante di sostegno

TFA Sostegno all’Università Mediterranea è stato pubblicato il bando. Diventa insegnante di sostegno, questo è il momento. Sono aperte le iscrizioni al percorso TFA Sostegno XI Ciclo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria per l’a.a. 2025/2026, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di II grado. Diventare un punto di riferimento per l’inclusione scolastica non è solo una scelta professionale di valore, ma anche una delle strade più concrete per entrare stabilmente nel mondo della scuola. Attenzione alla scadenza, hai tempo solo fino al 9 luglio 2026 per inviare la tua domanda di partecipazione esclusivamente online.

Requisiti e selezioni: cosa sapere prima di candidarsi

Requisiti: devi possedere i titoli di studio richiesti entro la data della prova scritta. Selezioni: requisiti d’accesso, esoneri, tasse e dettagli sui titoli valutabili sono consultabili solo nel bando ufficiale. Prove: il calendario delle prove scritte verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo subito dopo le prove preselettive (se previste).

Un’opportunità concreta per la carriera nella scuola

Non perdere questa grandissima opportunità per la tua carriera, tutte le info su www.unirc.it, leggi il bando e blocca il tuo posto per le selezioni.