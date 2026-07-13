Unical pubblica il bando unico per Master e Alta Formazione 2026/2027: cinquanta percorsi per le professioni del futuro

Dall’intelligenza artificiale alla sanità, dalla sostenibilità alla PA: l’Università della Calabria lancia un’offerta post-laurea ampia e interdisciplinare con 50 percorsi tra Master, Alta Formazione e Summer/Winter School. Domande online dal 13 luglio 2026, con numerose agevolazioni economiche disponibili.

Un’offerta formativa strategica per il futuro del Paese

L’Università della Calabria ha pubblicato il bando unico per l’ammissione ai percorsi di formazione post lauream dell’anno accademico 2026/2027. L’offerta comprende 50 percorsi: 10 Master di I livello, 32 Master di II livello, 5 Corsi di Alta Formazione e 3 Summer e Winter School, progettati per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro, delle istituzioni e del sistema produttivo. L’obiettivo è favorire l’aggiornamento professionale e lo sviluppo di competenze altamente specialistiche.

Innovazione, digitale, sostenibilità: le aree chiave

L’offerta 2026/2027 si distingue per una forte attenzione ai temi dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, con percorsi dedicati all’intelligenza artificiale, alla data science, alla cybersecurity, alla robotica, alla manifattura avanzata e alla mobilità sostenibile. Accanto a questi, trovano spazio master rivolti alla sanità, all’educazione e all’inclusione, alla pubblica amministrazione, alla sostenibilità ambientale, all’agroalimentare, al diritto, al turismo, allo sport e alla valorizzazione del patrimonio territoriale.

Modalità di iscrizione e svolgimento

Le domande di ammissione potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Esse3 dell’Ateneo a partire dal 13 luglio 2026. Le scadenze variano in base al corso prescelto e sono riportate nelle schede informative allegate al bando. Le attività didattiche potranno prevedere lezioni in presenza, online o in modalità mista, mantenendo comunque sempre in presenza le prove intermedie e gli esami finali dei Master e dei Corsi di Alta Formazione.

Agevolazioni economiche e sostegni disponibili

Il bando prevede diverse opportunità di sostegno economico: i voucher della Regione Calabria destinati alla frequenza dei master, le agevolazioni della convenzione PA 110 e lode per i dipendenti pubblici, la possibilità di utilizzare la Carta del Docente per il pagamento delle quote di iscrizione e gli esoneri parziali riservati agli studenti con invalidità certificata pari o superiore al 66%.

La visione dell’Ateneo

«L’offerta post-laurea dell’Università della Calabria – ha spiegato il delegato per la formazione post-laurea, Tommaso Angelone – rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso cui il nostro Ateneo contribuisce alla formazione continua e alla crescita delle competenze richieste da una società in costante evoluzione. I percorsi attivati per l’anno accademico 2026/2027 affrontano temi centrali per il futuro del Paese, dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla sanità all’innovazione industriale, offrendo occasioni concrete di qualificazione professionale e di aggiornamento continuo. Si tratta di un’offerta ampia e interdisciplinare che conferma il ruolo dell’Università della Calabria quale punto di riferimento per l’alta formazione e per il trasferimento delle conoscenze verso il mondo delle professioni, delle imprese e delle istituzioni».

Qui il bando completo, con l’elenco dei corsi, i requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e tutte le informazioni sulle agevolazioni economiche.