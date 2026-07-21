Scienze della Formazione Primaria: al via le iscrizioni alla Mediterranea. Il corso conquista il 4° posto CENSIS e il 2° per progressione di carriera

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria apre le iscrizioni al corso LM-85 bis per l’anno accademico 2026/2027. Risultati eccellenti nella Classifica CENSIS confermano la qualità del percorso formativo. Domande entro il 24 agosto alle ore 12:00.

Iscrizioni aperte alla Mediterranea

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha ufficialmente aperto le iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) per l’anno accademico 2026/2027. L’avvio delle procedure giunge in un momento di grande entusiasmo per l’Ateneo reggino: in base ai più recenti dati della Classifica CENSIS delle Università Italiane, il corso si conferma infatti tra i migliori a livello nazionale, conquistando il quarto posto assoluto e un prestigioso secondo posto per la progressione di carriera dei propri iscritti.

La soddisfazione della coordinatrice Alessandra Priore

A commentare con orgoglio questo traguardo è la coordinatrice del corso, la prof.ssa Alessandra Priore: «Questo posizionamento premia la qualità del nostro modello didattico. Il secondo posto nazionale per progressione di carriera dimostra che i nostri studenti trovano una struttura capace di supportarli concretamente nel proprio percorso».

Un percorso strategico per i futuri insegnanti

Il bando di concorso per l’accesso al percorso quinquennale è già consultabile sul portale di Ateneo. Il corso punta a formare i futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria attraverso un approccio che unisce alle lezioni teoriche un piano strutturato di tirocinio formativo, svolto a stretto contatto con le istituzioni scolastiche del territorio. Rappresenta pertanto una scelta strategica per tutti i giovani che desiderano investire professionalmente nel mondo dell’educazione.

Sinergia con le scuole del territorio

«La nostra priorità è unire la solida preparazione teorica alla pratica sul campo», sottolinea la professoressa Priore. «Lavoriamo in stretta sinergia con le scuole del territorio per permettere ai futuri docenti di sviluppare subito le competenze necessarie a costruire la scuola del futuro».

Scadenze e modalità di iscrizione

I candidati interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica. Il termine ultimo per completare l’iscrizione è fissato per lunedì 24 agosto 2026, tassativamente entro le ore 12:00. Il bando completo, i dettagli sulla quota di partecipazione e le modalità di svolgimento della prova selettiva sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo www.unirc.it.