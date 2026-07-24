Università Mediterranea, inaugurata la nuova viabilità della Cittadella: collegamenti più rapidi, 140 nuovi parcheggi e accessibilità migliorata

Reggio Calabria – Lunedì 27 luglio alle ore 19.00 sarà inaugurato il prolungamento di via Zehender, una nuova arteria di 500 metri che collega viale della Libertà ai plessi universitari. L’opera migliora la mobilità, riduce il traffico e rafforza l’integrazione tra Ateneo e città.

Una nuova arteria strategica per la Cittadella Universitaria

Sarà inaugurata lunedì 27 luglio, alle ore 19.00, la nuova arteria completa il collegamento tra viale della Libertà e i plessi universitari attraverso il prolungamento di via Zehender. La nuova viabilità della Cittadella Universitaria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, un’infrastruttura strategica destinata a migliorare i collegamenti tra la rete viaria cittadina e le strutture dell’Ateneo, con particolare riferimento ai Dipartimenti di Ingegneria e Agraria.

Un’opera lunga 500 metri che alleggerisce il traffico

L’opera si sviluppa per circa 500 metri e offre un’alternativa al percorso di via Vito Inferiore, contribuendo ad alleggerire il traffico esistente e a favorire una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile. Nell’ambito dell’intervento sono stati inoltre realizzati 140 nuovi posti auto a servizio dei Dipartimenti di Ingegneria.

Accessibilità migliorata e integrazione con la città

L’infrastruttura è stata progettata per migliorare l’accessibilità al Polo universitario dal versante nord e per rafforzare il rapporto tra l’Università e la città. L’opera si inserisce infatti nel più ampio processo di rigenerazione urbana e di potenziamento delle infrastrutture di quell’area, contribuendo a rendere la Cittadella Universitaria sempre più moderna, funzionale e pienamente integrata nel tessuto urbano.