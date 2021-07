Lamezia Terme, lavori di ristrutturazione alla Stazione Centrale

41 sec

La stazione di Lamezia Terme Centrale, impianto strategico per la Calabria intera, finalmente grazie a Rete Ferroviaria Italiana cambia volto: sono in corso i lavori di ristrutturazione che interesseranno tutte le aree accessibili al pubblico al fine di renderle più moderno e libere da barriere architettoniche, iniziando dal rifacimento di marciapiedi, restauro pensiline ed adeguamento sottopassaggio pedonale con ascensori installati in corrispondenza di ogni rampa di scale.

I lavori proseguiranno con il prolungamento del sottopassaggio fino al piazzale nel quale si trova monumentata la storica locomotiva a vapore 740 287: questo luogo, oggi purtroppo abbastanza degradato, rinascerá diventando il nuovo punto di interscambio gomma/ferro e parcheggio autovetture.

Anni di battaglie e proposte migliorative da parte dell’Associazione Ferrovie in Calabria ssieme al già consigliere comunale di Lamezia Terme Giancarlo Nicotera, iniziano a portare i primi risultati concreti.