Allerta meteo, Falcomatà ordina chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Reggio Calabria

In seguito al nuovo “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allertamento codice rosso fino alle ore 24.00 di domani lunedi 25 ottobre, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino, per la giornata di domani lunedi 25 ottobre 2021.

