Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria dell’8 aprile 2022: 315.724 (+2.173) rispetto a ieri

1 min, 2 sec

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.748.673 (+10.257).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 315.724 (+2.173) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.261 (83 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.167 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 35.421 (35.160 guariti, 261 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 38.116 (116 in reparto, 4 in terapia intensiva, 37.996 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39.851 (38.846 guariti, 1005 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.851 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.832 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.663 (27.455 guariti, 208 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.097 (106 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.988 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112.962 (112244 guariti, 718 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.565 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.547 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17716 (17.554 guariti, 162 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 614 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.