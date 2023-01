Lamezia, la Fondazione Trame lancia la raccolta “Anch’io sono Trame”, il 9 gennaio la conferenza stampa

Le attività della Fondazione Trame nel 2023 proseguono a pieno ritmo, con tante novità e cambiamenti importanti.

Con il suo decennio di esperienza alle spalle, la Fondazione si trasforma in Fondazione di Partecipazione e, per questo, lancia la raccolta fondi “ANCH’IO SONO TRAME”, per consolidarne il capitale sociale, allargare il contributo di idee della comunità e coinvolgere nuovi sostenitori che si sentano parte dell’organizzazione, che sappiano riconoscere e apprezzare cosa questa porta al territorio, che ne seguano lo sviluppo e, al momento giusto, decidano di fare la propria parte.

La nuova connotazione permette di proseguire e ampliare iniziative, già avviate e nuove, volte al benessere della collettività che nell’occasione saranno illustrate. Quello della Fondazione, infatti, è un lavoro capillare che dura 365 giorni all’anno, ben oltre i cinque giorni di Trame.Festival dei libri sulle mafie che a giugno 2023 darà vita alla sua edizione numero 12.

Al bilancio dell’anno passato seguirà un brindisi al nuovo anno.