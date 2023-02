Lamezia, Luigi Perri è il primo lametino professionista del marketing ad essere riconosciuto dall’AISM (Associazione Italiana Marketing di Milano)

Finalmente anche Lamezia Terme ha il suo primo professionista del marketing riconosciuto dall’AISM, l’Associazione Italiana Marketing di Milano. E’ Luigi Perri, imprenditore lametino di 26 anni, ceo dell’azienda Perry Calzature e founder dell’e-commerce espressiony.com, piattaforma di vendite on line partita praticamente da zero, che grazie alle sue competenze non solo come imprenditore ma come professionista nel social & digital web marketing è riuscita in un solo anno di attività a raggiungere risultati straordinari, registrando più di 2 milioni di euro di fatturato, 200.000 clienti attivi in tutta Italia con una frequenza di più di 100 spedizioni al giorno.

L’AISM sviluppa e promuove da oltre 50 anni la cultura e la professionalità del marketing; fondata nel 1954, nel corso degli anni è diventata il principale punto di riferimento per manager, consulenti, ricercatori, imprenditori e docenti universitari che si occupano di marketing in Italia.

“Essere certificati dall’Aism come professionisti di marketing – spiega Perri – richiede requisiti e competenze, tra i quali, ad esempio, esperienza certificata e dimostrabile nel campo del marketing, evidenze oggettive che dimostrano con dati alla mano che grazie alle proprie competenze e alle proprie expertise di marketing si è riusciti ad ottenere risultati tangibili nelle proprie imprese o in quelle dove si è prestata la consulenza e non per ultimo requisito, l’accreditamento di almeno 2 membri associati da almeno 5 anni all’associazione”.

Fare marketing e sfruttare i nuovi strumenti di marketing anche a Lamezia Terme si può e Luigi Perri sta già lavorando a progetti di marketing digitale che rappresenteranno un valore aggiunto sia per i giovani che per gli imprenditori lametini.

Mettere a disposizione le mie conoscenze per far crescere il mio territorio è un impegno che ho voluto prendere con me spesso – dichiara Perri – voglio essere utile ai giovani per fargli comprendere che oggi si può tranquillamente emergere e trovare occupazione anche qui al sud, ma desidero anche sostenere gli imprenditori della mia città, soprattutto quelli che vorrebbero attingere alle nuove tecnologie per allargare i propri mercati e vendere i propri prodotti nel mondo. Per far ciò, le imprese necessitano di figure professionali qualificate e certificate. Ecco perchè avere un professionista lametino accreditato a livello nazionale è un risultato che fa onore a tutta la cittadinanza, con l’auspicio di avere, nel corso degli anni, sempre più professionisti di Lamezia Terme certificati in

questa importante area d’impresa”.