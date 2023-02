Tropea sulla rivista francese “Elle”, il sindaco: “Internazionalizziamo la Calabria”

TROPEA – “Sul mercato globale dei turismi si gioca e si vince solo se si fa squadra. Se i territori mettono in campo strategie coerenti e possibilmente unitarie rispetto allo stesso obiettivo di medio e lungo termine. Se la destinazione non è soltanto bella, accogliente, distintiva ed esperienziale ma soprattutto se essa è facilmente riconoscibile come parte di un’offerta più ampia, articolata, differenziata, destagionalizzata. Ecco perché Tropea continuerà ad accrescere non soltanto la sua reputazione 12 mesi l’anno ma anche il suo ruolo guida nell’internazionalizzazione del brand Calabria se e soltanto se più territori e l’intera regione metteranno in campo visione e strumenti chiari ed efficaci in termini di reale marketing territoriale”.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per lo speciale che Elle, rivista francese che si occupa di moda, bellezza e lifestyle ha dedicato ancora una volta al Principato di Tropea, inserendolo tra le mete da non perdere.

Cosa vedere in Calabria, 10 suggerimenti per un viaggio. Dalle spiagge più belle ai borghi da non perdere.

È, questo, il titolo dello speciale pubblicato dalla redazione digitale del prestigioso rotocalco.

“Cosa vedere in Calabria durante un viaggio? Orientarsi tra le moltissime perle della Calabria può rivelarsi piuttosto complicato in ragione del grandissimo numero di luoghi d’interesse oltre che di panorami mozzafiato che costellano la regione. In questo articolo presentiamo dieci cose da vedere in Calabria per cominciare a progettare il proprio itinerario di viaggio, o per arricchirlo nel caso in cui si sia in cerca di spunti per rendere la propria vacanza in Calabria ancora più piena di esperienze”.

“Tropea – si legge – non molto distante dalla città di Vibo Valentia, si affaccia sul mar Tirreno e della Calabria costituisce una perla. A fare da cornice al luogo è il mare appunto, che regala uno splendido panorama. Tropea però non è solo sinonimo di paesaggi, ma anche di un caratteristico centro storico del quale menzioniamo due luoghi d’interesse. Il primo è Piazza Ercole, il secondo è la Concattedrale di Maria Santissima di Romania, che sorge in Largo Duomo”.