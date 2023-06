Lamezia, oggi presentazione dell’evento “Freedom: walk with Jill Cooper”, il piacere di camminare per la città per star bene con se stessi

LAMEZIA. Conferenza stampa di presentazione per “Freedom: walk with Jill Cooper”, l’evento ideato e promosso dallo studio cardiologico Montesanti in collaborazione con le associazioni Lucky Friends e Nik-Run for Nicholas Green. I dettagli dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lamezia Terme, saranno illustrati nel corso dell’incontro con gli operatori dell’informazione in programma per mercoledì 21 giugno 2023 alle 17 nella sala consiliare “Mons. Luisi” di via Perugini. Parteciperanno i promotori dell’evento e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

“Freedom: walk with Jill Cooper” vuol essere una full immersion di salute e benessere pensata dalla dottoressa Rosamaria Montesanti, cardiologa orientata alla prevenzione cardiovascolare ed alla Lifestyle Medicine. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica, in particolare della camminata, come strumento per raggiungere il benessere psico-fisico e per ridurre il rischio cardiovascolare e le disabilità da malattie croniche .

“La camminata è molto più di un semplice esercizio – afferma la dottoressa Montesanti – È un modo per connettersi con il proprio corpo, il proprio spirito, con la natura. È stato dimostrato che muoversi per almeno 10mila passi al giorno riduce il rischio cardiovascolare, migliora la glicemia, la pressione arteriosa, abbassa i livelli di colesterolo cattivo e potenzia le difese immunitarie”.

L’evento vedrà la partecipazione speciale della famosa trainer italo-americana Jill Cooper, che trasmetterà tutta la sua energia e il suo entusiasmo per rendere la camminata ancora più piacevole e propositiva.

“Freedom: walk with Jill Cooper” è in programma per domenica 25 giugno 2023 con raduno alle 9:30 e partenza alle 10 dalla cattedrale di corso Numistrano a Lamezia. L’evento è aperto a tutti: indicato per coloro che hanno già una sufficiente confidenza con la camminata o con altre attività sportive ed anche per chi vuol cominciare finalmente a prendersi cura di sé stesso, del proprio benessere.

L’invito della dottoressa Montesanti e delle associazioni Lucky Friends e Nik-Run for Nicholas Green “è quello di non perdere l’opportunità di vivere un evento all’insegna del movimento, del benessere e della solidarietà. Vieni a camminare con noi – esortano i promotori dell’iniziativa – e scopri il potere trasformativo di uno stile di vita attivo, sano e anche sostenibile per l’ambiente”.