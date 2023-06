Lamezia, pura energia e grande divertimento per la camminata della salute con Jill Cooper

“Freedom: Walk with Jill Cooper”, un successo annunciato per la passeggiata della salute svoltasi a Lamezia e che ha vantato la partecipazione straordinaria di Jill Cooper, insegnante di fitness statunitense di fama internazionale. Per le principali vie del centro i lametini che hanno aderito all’iniziativa hanno fatto attività fisica divertendosi, ballando a suon di musica. A guidare il gruppo di sportivi e neofiti del walking la nota personal trainer che ha regalato agli appassionati ed entusiasti camminatori due ore di pura adrenalina e inesauribile energia.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla cardiologa lametina Rosamaria Montesanti, esperta di medicina dello stile di vita. “La concretizzazione di questo evento con Jill Cooper è un sogno che nutrivo da tempo e che finalmente si è avverato – ha affermato la cardiologa – Mi occupo ogni giorno di curare persone con patologie incipienti o già accertate ma la mia missione non è solo questa. Ho deciso di incentivare la campagna di prevenzione con attività mirate ed eventi significativi che possano indirizzare le persone verso un corretto stile di vita sano e sostenibile, con un approccio multidisciplinare”.

Per far cambiare le cattive abitudini e quindi per far breccia nella mente delle persone “bisogna avvalersi della competenza medica – ha evidenziato ancora la cardiologa – ma anche del supporto di esperti come personal trainer, professionisti dell’estetica e altri ancora; portando avanti così una visione olistica della persona nella sua interezza. Il messaggio universale che oggi lanciamo con ‘Freedom: walk with Jill Cooper’ è che tutti possiamo essere messaggeri di un sano stile di vita. Basta darsi delle regole semplici ma basilari per lavorare per il proprio benessere psico-fisico e quindi per migliorare l’approccio con l’altro, elevando consequenzialmente la qualità di vita della nostra comunità”.

Più che soddisfatta Jill Cooper che ha orchestrato due ore di piacevole ‘uragano’ per donne, uomini, bambini, insieme appassionatamente per fare attività fisica con la gioia di stare insieme e rimettere in moto il proprio corpo anchilosato da acciacchi vari o impigrito dalla frenetica vita di tutti i giorni. Una vivace promenade in cui non c’è stata l’ansia da prestazione perché alla fine della corsa hanno vinto tutti.

“Con Rosamaria Montesanti ci siamo conosciute a Roma in un convegno di cardiologia e dal primo momento abbiamo pensato di organizzare un evento improntato alla prevenzione. Il movimento – ha sostenuto Jill Cooper – è un ottimo mezzo per prevenire quelle patologie croniche che oggi condizionano la vita di molte persone. È vero il movimento è stancante maquesto aspetto non deve far scoraggiare; con la disciplinae la predisposizione mentale, muoversi può diventare come il caffè che beviamo ogni giorno quando ci svegliamo. Se siamo costanti, alla fine non riusciremo a farne a meno”.

L’insegnante di fitness ha spiegato che si può partire per gradi dedicando ogni giorno almeno 5 minuti alla cura di noi stessi e alla giusta ‘messa in moto’ del nostro corpo che se non attenzionato e curato adeguatamente può riservarci brutte sorprese. Allora dedichiamoci, spesso e volentieri, alla cura di noi stessi e cambierà radicalmente la nostra vita: questo il propositivo messaggio della camminata salutista che ha registrato la piena collaborazione delle associazioni Lucky Friends e Nik-Run for Nicholas Green, guidate rispettivamente da Rosario Cortese e Pietro Gatto, entrambi affiancati durante la camminata da numerosi componenti dei due sodalizi.

Alla manifestazione, patrocinata dal Comune, hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Giancarlo Nicotera; il vicesindaco Antonello Bevilacqua; l’assessora allo Sport Luisa Vaccaro; la consigliera comunale presidente della commissione Sport Maria Grandinetti. Tutti ben felici di aver sostenuto la ‘camminata della salute’ fortemente voluta dalla dottoressa Montesanti: un evento che potrebbe essere replicato in futuro e inserito in un ricco calendario di manifestazioni dedicate alla prevenzione e al benessere del corpo e della mente.