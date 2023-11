Natale solidale col Cda Calabria Odv

Share Facebook

MAIDA. “Regalami un domani, uno di quelli in cui si incontrano tutti i vostri vorrei”, nasce il nuovo servizio per risolvere il problema abitativo delle donne in uscita dalla casa famiglia.

A proporlo è il Cda Calabria Odv diretto da Graziella Catozza che spiega: “Il percorso di semi-autonomia è rivolto a quelle donne/madri che devono lasciare le case rifugio/famigliadove sono state accolte temporaneamente nei momenti critici del loro vissuto esistenziale. Donne che, oltre a non essere in grado di sostenersi autonomamente necessitano anche di un sostegno per sviluppare al meglio le loro capacità genitoriali. A queste donne viene dunque offerta la possibilità di condividere con altri nuclei familiari un alloggio a condizioni economiche più che vantaggiose. Un servizio unico in Calabria”.

La presidente Catozza tiene a puntualizzare che “l’intervento vuol offrire un’alternativa ai tempi lunghi di permanenza nelle case/famiglia; la finalità è quella di far uscire dal circuito assistenziale i nuclei mamma/bambino con il raggiungimento dell’autonomia delle donne – madri attraverso fasi intermedie. Un percorso a tappe che prevede il graduale consolidamento della posizione lavorativa ed il loro rafforzamento nel ruolo genitorialedella donna stessa che si affranca così dal suo passato problematico”. In pratica “il processo di inclusione sociale delle donne-madri è favorito dalla presenza di famiglie volontarie di appoggio che – rimarca ancora la presidente Catozza – ponendosi come figure parentali di riferimento, sono disponibili a condividere le difficoltà quotidiane che le madri sole e lavoratrici si trovano ad affrontare”.

Per sostenere queste donne in difficoltà il Cda Calabria Odv dà vita all’iniziativa del Natale solidale con la vendita di gioielli personalizzati in argento 925, oggetti creativi per piccoli e grandi, manufatti eco-sostenibili. Lo slogan dell’iniziativa benefica è “Regalami un domani, uno di quelli in cui si incontrano tutti i vostri vorrei”.

Il Natale solidale inizia il 25 novembre prossimo e andrà avanti tutti i giorni dalle 10 alle 19:30 nella sede del Cda Calabria Odv in via Garibaldi 13 ( vico X) a Maida. Il ricavato andrà a sostenere il costo degli alloggi che accoglieranno le tante donne con situazioni problematiche che lottano per conquistarsi una loro autonomia, per riscattare la propria esistenza sul piano economico e sociale.