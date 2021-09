Operazione “Quinta Bolgia”, otto condanne e tre assoluzioni

44 sec

Nell’ambito dell’inchiesta “Quinta Bolgia” è stata emessa la sentenza dal Gup al termine del processo con rito abbreviato: nove condanne e tre assoluzioni. L’indagine in questione, come si ricorderà, portò allo scioglimento dell’Asp di Catanzaro per infiltrazioni mafiose .

Otto mesi all’ex Dg Giuseppe Perri, con esclusione dell’aggravante mafiosa; assolto il direttore amministrativo Giuseppe Pugliese. Assolti anche Roberto Gemelli e Vincenzo Mauceri.

Le condanne

Franco Antonio Di Spena 2 anni e 8 mesi; Diego Putrino (classe 82) 9 anni e 6 mesi; Diego Putrino (classe 67) 9 anni e 6 mesi; Pietro Putrino 11 anni; Ugo Bernardo Rocca 9 anni e 2 mesi; Silvio Rocca 10 anni e 6 mesi; Vincenzo Torcasio 9 anni e 4 mesi. Le società Putrino e Rocca condannate a pagare oltre 200mila euro.

Disposto anche il pagamento del risarcimento del danno di 20 mila euro ciascuno per Asp, Regione e Comune di Lamezia.