Una donna di 72 anni è morta nell’incendio della sua abitazione a Verbicaro, nel cosentino. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, per la donna non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Le fiamme, forse, si sono sprigionate da una stufa malfunzionante.