Sei persone sul tetto dell’ospedale di Corigliano per manifestare, intervento dei Vigili del Fuoco con telo gonfiabile

Una Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Corigliano Rossano, è impegnata da questa mattina nel comune di Corigliano per servizio di assistenza/soccorso a persona. Trattasi di un gruppo di sei persone (addetti mensa) barricatosi sul tetto della struttura ospedaliera di Corigliano per manifestare. Inviato a supporto della squadra del locale distaccamento automezzo con telo gonfiabile dal comando di Catanzaro. Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di rispettiva competenza.