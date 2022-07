Incidente stradale nel catanzarese, muore 79enne

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 11.50 circa in loc. Sant’Ippolito nel comune di Davoli per incidente stradale.

Una la vettura coinvolta una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori strada. A bordo il solo conducente classe 1943 deceduto sul colpo.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e Suem118 che constatava il decesso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero della salma e alla messa in sicurezza del sito e del veicolo.