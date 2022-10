Grande paura per 47 calabresi, bus diretto a Catanzaro in un incidente in Basilicata rischia di precipitare nel vuoto

A causa di un incidente sulla A2, nei pressi di Lagonegro, circa quarantasette calabresi hanno vissuto attimi di grande paura a bordo di un autobus proveniente da Roma e diretto a Catanzaro.

L’impatto è avvenuto subito dopo l’uscita della galleria Serra Rotonda, in Basilicata. Si tratta della galleria più lunga dell’autostrada del Mediterraneo. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud l’autobus ha rischiato di precipitare nel vuoto, ma la tragedia è stata evitata anche grazie all’abilità dell’autista. Il bus è stato impattato da un’automobile in fase di sorpasso. La macchina ha urtato il lato anteriore sinistro del pullman causando quindi per entrambi una carambola. L’auto, ribaltandosi, è andata a urtare contro un altro mezzo che procedeva in direzione opposta. Il pullman, invece, è finito contro il guardrail oltre il quale c’era solo il precipizio. L’autista è riuscito a non perdere il controllo del mezzo: ha strisciato con la fiancata contro la barriera fino ad arrestare la marcia. Illesi i 47 passeggeri, solo qualche ferito lieve come il secondo autista portato in ospedale per controlli.

Annuncio pubblicitario