Con il Festival in Movimento Fabio Mendolicchio porta i Libri in Viaggio dal 26 maggio al 6 giugno 2023, tappa a Catanzaro il 1° giugno con Ippolita Luzzo

Il giro d’Italia con la Vespa-Libreria diventa un festival in movimento! Oltre 4.000 chilometri in 12 giorni, dal 26 maggio al 6 giugno, con una media di circa 300/350 chilometri al giorno per raggiungere 25 scrittori e scrittrici di 21 case editrici italiane.

A mettersi in gioco è Fabio Mendolicchio, fondatore di Miraggi Edizioni con Alessandro De Vito e Davide Reina, che attraverserà le regioni d’Italia a bordo della sua Vespa 200 GT attrezzata come una libreria viaggiante. Da 13 anni, Fabio Mendolicchio si mette in gioco con la casa editrice nata a Torino nel 2010 con l’intento di “fare” libri che altri non fanno. Dal 2021, il compleanno è diventato un viaggio-impresa in tutta Italia con lo stesso mezzo utilizzato per portare quotidianamente i libri e rifornire le librerie torinesi. «Un po’ come Nanni Moretti nel film Caro Diario – spiega Fabio Mendolicchio – un po’ Forrest Gump: quando ci si mette in viaggio, ci si mette in gioco».

In questo 2023 post-pandemico, con un 2022 rivelatosi difficile e complicato per l’editoria, Fabio Mendolicchio trasforma il suo giro d’Italia in un festival in movimento su due ruote, con l’intento di portare successivamente i libri che sceglierà per il tour anche in borghi, piccoli paesi e luoghi dove non c’è una libreria.

IL TEMA del Festival

Dopo oltre 15mila chilometri percorsi in 2 anni, due edizioni e due spin off, quest’anno diventa un Festival capace di abbracciare 19 case editrici e 25 autori diversi, traghettarli e presentarli in altrettanti luoghi diversi partendo dal tema dello “scrivere”. Ogni tappa Fabio Mendolicchio incontrerà uno scrittore non Miraggi per affrontare il tema della scrittura, come si scrive, perché si scrive, quanto si scrive?

PROGRAMMA – tappa per tappa

Tante tappe, tanti libri, tanti autori, tanti personaggi e tanti librai da incontrare:

Ven 26 maggio 2023

Il 1° giorno del Vespa Tour Festival parte da Varese dove Fabio raggiungerà alla Libreria degli asinelli, incontrerà e viaggerà insieme al primo autore speciale di questo Vespa Tour Festival,

Lorenzo Franchini e il suo Le infinite strade della vespa edito da Ediciclo, raggiungendo le librerie delle due città Capitale della Cultura 2023, la Palomar di Bergamo alle 17.30 del pomeriggio del 26 maggio e successivamente la Libreria Ferrata di Brescia alle ore 19.30.

Sab 27 maggio 2023

Il 2° giorno raggiungerà la città di Parma per fare tappa alla libreria I Diari di Bordo dove raggiunge l’autore Filippo Tuena e il suo In cerca di Pan edito da Nottetempo che sarà libraio per un giorno, con arrivo previsto alle ore 18.00.

Dom 28 maggio 2023

Il 3° giorno è la volta di Lorenza Stroppa con il suo Cosa mi dice il mare pubblicato da Bottega Errante Editore BEE a alla Libreria Il Viale di Vittorio Veneto, dove non mancheranno anche ospiti Miraggi come Luca Quarin, Giorgio Olmoti, Massimo Anania e Antonella Bukovaz.

Lun 29 maggio 2023

Il 4° giorno del viaggio l’ospite che Fabio Mendolicchio raggiungerà è Cristiano Cavina a Faenza, con il suo La parola papà edito da Bombiani nella splendida cornice della Libreria Moby Dick insieme a Francesca Montuschi.

Mar 30 maggio 2023

Il 5° giorno è la volta di una libreria speciale Kindustria a Matelica gestita da Silvia e Francesca di Hacca Edizioni dove l’appuntamento alle ore 18.30 è con Gianluca Liguori e con il suo romanzo Vite di traverso pubblicato da AlterEgo.

Mer 31 maggio 2023

Il 6° giorno il viaggio prosegue in direzione Bari alla Libreria 101 di Antonio Chieppa dove Fabio Mendolicchio incontrerà alle ore 19.00 Cristina Venneri e il suo romanzo Corpomatto edito da Quodlibet.

Gio 01 giugno 2023

Il 7° giorno è una tappa lunga verso la Ubik di Catanzaro con orario previsto per le 18.30 e ospiti d’eccezione insieme a Ippolita Luzzo, Sara Maria Serafini e il suo Rigenerazione K035 edito da Divergenze, Angela Bubba con il suo ultimo Elsa edito da Ponte alle grazie, Elena Giorgiana Mirabelli con il suo ultimo romanzo Maizo edito da Zona 42 e Francesca Veltri che ha pubblicato Malapace con Miraggi .

Ven 02 giugno 2023

L’8° giorno vede l’arrivo in un posto speciale vicino a Napoli nel casertano, e più precisamente a Calvi Risorta con un appuntamento a a cura della Piccola Libreria 80 mq con una sorpresa in via di definizione.

Sab 03 giugno 2023

Il 9° giorno è la tappa della capitale Roma, in una splendida libreria come la Ubik Cupra di Via Cupra e con una scrittrice d’eccezione come Loredana Lipperini. E i suoi ultimi libri Roma dal bordo. Una geografia sentimentale edito da Bottega Errante, Nome non ha. Cercando la Sibilla edito da Hacca e La strada giusta edito da Tetra.

Dom 04 giugno 2023

Il 10° giorno è la tappa speciale con tappa alla fiera Alta Voce di Perugia dove avverrà l’incontro alle 12.00 con Mattia Pinna a presentare La nave fantasma di B. Traven novità di

Wom edizioni e poi due incontri fiorentini, a Firenze inserito nel cartellone de L’Estate Fiorentina per Felicità Metropolitane presso Anconella Garden alle 18.00 con Tommaso Lisa e il suo Insetti delle tenebre edito da Exorma e Paolo Ciampi e il suo Anatomia del ritorno edito da Italo Svevo. Alle 19.30 il trasferimento è a La Corte degli Accorti di Chiara Riondino a Castelnuovo d’Elsa con un’autrice speciale come Roberta Lepri che ha appena pubblicato il suo nuovo romanzo Dna Chef con Voland.

Lun 05 giugno 2023

L’11° giorno a Sarzana sarà particolare con due autori insieme, Mario Ferraguti con il suo La Lepre e la Luna edito da Exorma e con Alessandro Zannoni e il suo ultimo Tessa, per caso edito da Arkadia. Il tutto accompagnato da Chiara Lisanti e Prove di Trasmissione.

Mar 06 giugno 2023

Il 12° e ultimo giorno segna l’arrivo nella città nuova Capitale del Libro ovvero Genova. Qui passaggio presso la Cooperativa Solidarietà e Lavoro alle ore 17.00 e subito dopo la festa è al Librificio con Marzio Broda e il suo Un anno a Tokyo edito da Scritturapura, con Giorgio Olmoti e il suo Stracci e ossa edito da Miraggi che raggiunge la festa di chiusura genovese con la sua Guzzi e con Gian Marco Griffi e il suo successo editoriale di Ferrovie del Messico edito da Laurana.

Il viaggio è partner del progetto BIBO – Biblioteche dei Boschi di Confcooperative Piemonte che è anche tra i sostenitori del Vespa Tour Festival – Libri in Viaggio.

Tutto il viaggio sarà raccontato attraverso foto e video sulla pagina fb VESPA TOUR FESTIVAL – LIBRI in VIAGGIO, su tutti i social networks di Miraggi Edizioni, e con il contributo di Lettura Day.