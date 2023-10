Al via stasera il “Calabria Fest Tutta Italiana 2023” al Teatro Rendano di Cosenza

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Al via stasera il “Calabria Fest Tutta Italiana 2023”, il Festival italiano dedicato alla Nuova Musica d’Autore, che fino a sabato 28 ottobre presenterà e premierà i Top of The Year di Rai Radio Tutta Italiana nella splendida cornice del Teatro Rendano di Cosenza, in uno dei centri storici più belli della Calabria. L’evento sarà trasmesso ogni sera dalle ore 21:00 in diretta streaming da Rai Radio Tutta Italiana, inoltre saranno realizzati speciali per Rai Play e per Rai Italia. L’ingresso in Teatro è libero, a partire dalle ore 19:45, fino ad esaurimento posti.

Il Festival, divenuto negli anni una delle principali vetrine internazionali della nuova musica d’autore italiana, è organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, con la conduzione e supervisione di Gianmaurizio Foderaro, storico conduttore e responsabile di Radio Rai, la direzione artistica di Ruggero Pegna, la collaborazione di Palco Reale di Gianni Sergio, il contributo della Regione Calabria (risorse Pac 2014/2020 az.6.8.3 – Calabria Straordinaria), i Patrocini di Siae e Assoconcerti, oltre a quelli di Comune e Provincia di Cosenza.

Saranno 15 gli artisti che si esibiranno dal vivo nelle tre serate e riceveranno il Premio “Top of The Years”, Migliori Proposte dell’Anno, oltre ai premi per il Miglior Testo e la Performance Live.

Nella prima serata, sono in scaletta i live di Maninni, Comete, Roberto Colella e Djomi, super ospite Aiello, che riceverà un Premio Speciale per l’album “Romantico” e il successo del tour.

Nella seconda serata del 27 ottobre sarà la volta di Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131 e Karima accompagnata da Piero Frassi al pianoforte, una delle voci più belle della musica internazionale. Nella serata conclusiva di sabato 28 ottobre arriveranno Merlot, Folcast con Laura di Lenola, Serena Brancale, che eseguirà anche un duetto con Fiat 131, e Clara, la Crazy J della serie tv Mare Fuori, attrice e cantante tra i fenomeni musicali dell’anno con la sua “Origami all’alba”.

Grazie alla formula e all’utilizzo delle più evolute e tecnologiche modalità di video trasmissione in dab e in diretta streaming Rai, il Calabria Fest Tutta Italiana registra in ogni edizione un autentico record di visualizzazioni e interazioni anche dall’estero, promuovendo la Calabria e la migliore nuova musica italiana. Quest’anno alla già ricca gamma di momenti promozionali si aggiungono i servizi di Maria Cristina Zoppa per Rai Italia, trasmessi in America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Australia. Un risultato mediatico che s’arricchisce anche dopo il Festival grazie alla piattaforma di Rai Play che ne consente la visione per diversi mesi.

Completano lo staff tecnico: Pulice.it per le riprese televisive, Check Sound per audio/luci, Entopan per la scenografia, Mpm Delma per i premi ed Ecsdance di Giacinto Lucchino al coordinamento logistico. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, numero della segreteria organizzativa e sulle pagine social di Radio Tutta Italiana, Calabria Fest Tutta Italiana, Art-Music&Co, ruggeropegna.it.

“Ci auguriamo – affermano Leone e Pegna – che questa edizione sia seguita con attenzione dalle massime Istituzioni regionali, perché il Calabria Fest Tutta Italiana merita un maggiore e adeguato sostegno finanziario. E’ tra i Festival italiani di maggiore prestigio e risonanza, oltre ad essere uno strumento di valorizzazione della nuova musica italiana e di promozione della Regione”.

L’evento sarà ufficialmente presentato in conferenza stampa alle ore 16:00 nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza.