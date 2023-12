Jazz & Mood Christmas, al Tribunale di Lamezia Terme un concerto natalizio con il Filagramma Jazz 5tet

Share Facebook

L’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme in collaborazione con AMA Calabria, organizza per la serata del 20 dicembre, alle ore 19:00, nell’Atrio del Tribunale di Lamezia Terme, in vista delle festività Natalizie, un breve ma suggestivo ‘Concerto di Natale ‘, di auguri per tutti gli Avvocati e per gli operatori della Giustizia. Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Giuseppe Pandolfo, ringrazia il Presidente del Tribunale, Giovanni Garofalo, per la collaborazione e la disponibilità ad ospitare l’evento all’interno del Tribunale.

L’evento denominato “Jazz & Moods Christmas” vedrà la partecipazione del Filagramma Jazz 5tet composto da Vito Procopio (sax alto), Francesco Gugliotta (sax baritono), Ferruccio Messinese (piano), Giuseppe Gugliotta (Basso), Simone Gugliotta (batteria). La band eseguirà alcuni dei classici delle musiche natalizie in tema con il clima festoso della serata.

PROGRAMMA

English folk song

Greensleeves

Seymour Simons

All of me

Duke Ellington

In a sentimental mood

Joseph Kosma

Autumn leaves

George Gershwin

Summertime

Hugh Martin

Have yourself a merry little Christmas

Franz Xaver Gruber

Silent night

John Frederick Coots

Santa Claus is coming to town

Irving Berlin

White christmas

Jule Styne

Let it snow! Let it snow! Let it snow

James Lord Pierpont

Jingle Bells

I MUSICISTI

FERRUCCIO MESSINESE – Direttore, pianista, compositore, arrangiatore, dopo aver conseguito con il massimo dei voti la maturità tecnica per geometri, si dedica esclusivamente alla musica conseguendo numerosi titoli accademici (composizione, pianoforte, jazz, etc…etc…). Vincitore di numerosissimi premi in qualità di compositore e direttore, ha al suo attivo numerosi concerti in qualità di direttore e pianista. Ha tenuto corsi inerenti gli ambiti della composizione, della direzione e del jazz, percorsi formativi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003, 170/2016) ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Docente di ruolo presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, è attivo in diverse formazioni musicali, dal duo ad organici più ampi (jazz/bossa/classica)

VITO PROCOPIO – Sassofonista, compositore, arrangiatore, ha completato i suoi studi musicali diplomandosi in Sassofono e Musica Jazz. Ha rappresentato l’Italia presso l’Orchestra d’Armonia dei Giovani della Comunità Europea. Ha fondato il Quartetto di Sassofoni “SATOR” rappresentato l’Italia al congresso mondiale del sassofono. Ha partecipato a numerosi jazz festival (Catanzaro Jazz Festival, Jazz e Vento, Rumori Mediterranei, Peperoncino Jazz Festival, etc…) ed ha suonato in alcuni dei maggiori teatri italiani (Bari, Chieti, L’Aquila, Cosenza, etc…). Vincitore di numerosi premi vanta numerose collaborazioni con musicisti di chiara fama. È docente di ruolo (sassofono) presso il Liceo Musicale “Capialbi” di Vibo Valentia. Attualmente è attivo in diverse formazioni musicali, dal duo all’ensemble

FRANCESCO GUGLIOTTA – Poliedrico musicista, dopo aver conseguito il diploma di oboe presso il Conservatorio “Fauso Torrefranca” di Vibo Valentia, ha studiato sassofono sotto la guida del M° Francesco Salime conseguendo il compimento inferiore presso il Conservatorio Statale di Musica Corelli di Messina. Nel 2014 ha conseguito presso Il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” il diploma in Composizione Jazz sotto la guida del M° Federico Benedetti. Ha svolto e svolge attualmente un’intensa attività concertistica sia in diverse formazioni cameristiche che orchestrali esibendosi sia in campo regionale che nazionale. È docente di ruolo presso l’Istituto Comprensivo Statale “Murmura” di Vibo Valentia per la disciplina Educazione Musicale.

GIUSEPPE GUGLIOTTA – Talentuoso bassista calabrese, figlio e nipote d’arte, ha conseguito il diploma in contrabbasso presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia. Affascinato dalle dinamiche della musica jazz, presso lo stesso Conservatorio ha conseguito il Diploma Accademico di 1° Livello. Aattualmente frequenta il biennio in Basso Elettrico. Attivo in diverse formazioni musicali, ha partecipato a diversi concerti inseriti in stagioni concertistiche: Filagramma Music Festival, Musica Insieme Festival, Kaulonia Music Festival.

SIMONE GUGLIOTTA – Nipote e figlio d’arte, studente del Diploma Accademico di 1° Livello in Batteria Jazz presso il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida del M° Vittorino Naso, mostra versatilità ed inclinazione nei confronti dei ritmi propri della musica afroamericana. Attivo in diversi progetti musicali, vanta diverse partecipazioni ad eventi concertistici, dal quartetto ad organici più ampi, eventi inseriti in rassegne varie (Filagramma Music Festical, Musica Insieme Festival).