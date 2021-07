Udc, al via tesseramento straordinario in Calabria 

1 min, 1 sec

Ripartire dopo la pandemia, al via la campagna tesseramenti straordinaria dell’UDC. Il segretario nazionale del Partito, On. Lorenzo Cesa, ha nominato i nuovi commissari regionali per le attività di adesione. In Calabria sarà il vice commissario regionale Flavio Cedolia ad occuparsi delle nuove adesioni all’Unione di Centro.È quanto fa sapere lo stesso Segretario nazionale del partito che nei giorni scorsi ha firmato la delega di Commissario ad Acta per il tesseramento per la Calabria indicando proprio Flavio Cedolia per questo incarico.

«La campagna di adesione all’UDC – si legge nella nota del Segretario Cesa – segna la ripresa delle attività del Partito dopo la lunga parentesi imposta dalla pandemia da Covid-19 e determinerà la platea elettorale per il rinnovo delle cariche ai vari livelli».

Pertanto, per garantire la regolarità delle operazioni di adesione al partito in Calabria il Segretario nazionale ha individuato la figura di Flavio Cedolia, che porta con sé un grande bagaglio di esperienza all’interno dell’UDC sia nella fase di programmazione che di organizzazione.

Da oggi e per le prossime settimane sarà dunque attiva su tutto il territorio Calabrese la campagna di tesseramento che porterà, così, a breve ad una nuova fase congressuale per nomina delle cariche dirigenziali.