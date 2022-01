Zes Calabria, Melicchio (M5S): “109,7 milioni di euro in arrivo per i porti”

1 min, 34 sec

“109,7 milioni di euro stanziati per interventi sui principali porti calabresi. Questo l’importo che deve essere speso nella nostra regione grazie agli investimenti infrastrutturali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T). A questo si deve aggiungere anche il capitolo PNRR riservato ad interventi sui principali porti del Mezzogiorno.

Diverse le progettualità infrastrutturali previste dai Piani strategici di sviluppo delle ZES. Le principali azioni sono le seguenti:

– collegamento di “ultimo miglio”;

– digitalizzazione e potenziamento della logistica, urbanizzazioni green e lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES;

– potenziamento della resilienza e della sicurezza dell’infrastruttura connessa all’accesso ai porti.

La ripartizione delle risorse a disposizione delle singole ZES è avvenuta con il decreto interministeriale firmato dai ministri Enrico Giovannini e Mara Carfagna del 3 dicembre 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2022. Un lavoro che ha visto quindi l’interessamento del ministero per il Sud e per la Coesione territoriale, che vede la presenza della nostra sottosegretaria Dalila Nesci.

Di seguito la lista degli interventi e delle risorse destinate alle ZES calabresi:

– Porto di Gioia Tauro: adeguamento impianti ferroviari Sibari, S. Pietro a Maida e Nocera Terinese e Rosarno (57,7 mln €)

– Porto di Gioia Tauro: raccordo stradale sud alla rete TEN-T (11 mln €)

– Porto di Gioia Tauro: svincolo autostrada A2 (6 mln €)

– Porto di Gioia Tauro: completamento banchina di ponente lato nord (16,5 mln €)

– Porto di Gioia Tauro: urbanizzazione area industriale (10 mln €)

– Porto di Reggio Calabria: adeguamento e risanamento banchina Margottini (6,5 mln €)

– Porto di Villa San Giovanni: adeguamento e risanamento strutturale banchina (4 mln €)”.

E’ quanto ha dichiarato in una nota Alessandro Melicchio, deputato del Movimento 5 Stelle.

