Enti locali, Furgiuele (Lega), “Interrogazione a Lamorgese su sfornamento enti intermedi”  

“Ormai è chiaro che la riforma Delrio degli enti intermedi sia li abbia portato ad essere relegati in un angolo con la conseguenza che essi languiscono, perché non possono gestire pienamente il territorio di competenza. La crisi delle province è ormai inarrestabile, dalla provincia di Alessandria fino alla provincia di Catanzaro.

Sono stati stanziati, soltanto la settimana scorsa, 30 milioni di euro, che dovrebbero andare ad affrontare questa condizione veramente emergenziale, ma non bastano e devono essere incrementati. Per questo ho interrogato il ministro dell’Interno Lamorgese, che conviene sulla necessità di un intervento strutturale, al fine di comprendere quale iniziativa intenda intraprendere, considerato che una provincia come quella di Catanzaro non riesce a pagare i dipendenti, nonostante, ad oggi, vanti un credito di 2,5 milioni di euro rispetto allo Stato e rispetto all’anno 2021; un dato che è stato segnalato anche dal prefetto Cucinotta”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.