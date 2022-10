Infrastrutture, Furgiuele (Lega): “Tavernise annebbiato da decrescita (in)felice grillina”

“Il consigliere regionale Tavernise si metta l’anima in pace: la Lega e il centrodestra rimedieranno agli errori macroscopici di 5 anni in cui il M5s ha paralizzato di fatto le infrastrutture in Calabria e in tutta la nazione. Il ministro Toninelli prima e il sottosegretario Cancelleri poi, entrambi col Dna grillino, in 5 anni di governo alle Infrastrutture non hanno perorato nulla per la Calabria come per il Sud in generale. Tavernise evidentemente era annebbiato dal dogma della ‘decrescita (in)felice’ tipicamente grillino, salvo capire – finalmente – che strade, ponti, autostrade e alta velocità ferroviaria sono la spina dorsale di un Paese che vuole crescere. Benvenuto nella modernità, consigliere regionale Tavernise. Il ministro Salvini e l’intero centrodestra sono pronti per risollevare il futuro della nostra nazione”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Domenico Furgiuele, vice capogruppo alla Camera.