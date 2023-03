Lamezia, Rosario Piccioni: “Bene via libera del consiglio comunale a mia mozione contro autonomia differenziata”

“Esprimo grande soddisfazione per il via libera all’unanimità, da parte del consiglio comunale, alla mozione da me presentata per dire no al disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata. La quarta città della Calabria, nella sua massima espressione democratica, manda un messaggio chiaro e netto al governo Meloni e al Presidente delle Regione Occhiuto che si è dichiarato favorevole alla proposta: dice no a un progetto che spacca il Paese, esaspera le diseguaglianze territoriali già esistenti tra il Nord e il Sud del Paese, crea cittadini di serie A e di serie B sul piano dei diritti fondamentali, a cominciare dal diritto alla salute e il diritto all’istruzione.

Nel contempo, con l’approvazione della mozione, il consiglio comunale lametino sostiene la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sull’ Autonomia Differenziata promosso dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale presieduto dal costituzionalista Massimo Villone, che vuole mettere dei punti fermi rispetto a qualsiasi proposta presente e futura che preveda la concessione di maggiore autonomia alle singole regioni.

Dopo le prese di posizione delle maggiori città calabresi era fondamentale che Lamezia si schierasse nettamente con la quasi totalità dei sindaci delle regioni meridionali che la settimana scorsa hanno fatto sentire la loro voce a Napoli: no alla “secessione mascherata” delle regioni ricche, sì a un Paese unito e solidale come previsto dalla Costituzione vigente. Sulla stessa linea le maggiori organizzazioni sindacali, tantissime realtà del mondo dell’associazionismo e del terzo settore. Ringrazio il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e tutti i consiglieri comunali per aver sostenuto una battaglia che, a prescindere dalle appartenenze politiche, dovrebbe essere fatta propria da tutti i rappresentanti istituzionali e da tutti i cittadini del Sud che hanno a cuore le sorti del Mezzogiorno.

Colgo l’occasione per rinnovare a tutti i cittadini l’invito a sottoscrivere la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sul sito www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it e proseguire una battaglia fondamentale per il Sud e per l’intero Paese”.

Così in una nota Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”.