Lamezia, Piccioni: “Parco giochi di Via degli Itali, intervenire su sicurezza e vivibilità”

“La situazione del parco giochi di Via degli Itali, nel quartiere Capizzaglie, è una delle tante e troppe “fotografie” emblematiche di questa amministrazione comunale. Al di là degli slogan e degli annunci roboanti, manca drammaticamente ciò che la stragrande maggioranza dei cittadini lametini tocca con mano ogni giorno: la cura dell’ordinario, di tutto ciò che non richiede chissà quali grandi forze e risorse.

Il parco giochi di Via degli Itali è uno di questi esempi. Sono particolarmente legato a un progetto che, da assessore ai lavori pubblici con delega ai parchi, ho seguito personalmente, dall’inizio fino alla sua realizzazione e ultimazione nel 2014, in stretta collaborazione con i cittadini e le associazioni del quartiere. Finalmente si era dotata quella zona della città di uno spazio di aggregazione e socializzazione per tutto il quartiere, pensando in particolare ai più piccoli e alle famiglie, perché avessero, come in altri punti della città, un’area ben curata e attrezzata dove passare qualche ora del tempo libero.

Gli evidenti segni di abbandono e incuria che i residenti denunciano da mesi, dai giochi per bambini rotti alla pavimentazione saltata, sono ulteriore conferma dell’incapacità di questa amministrazione di gestire l’ordinario e di programmare. Stando alle ripetute segnalazioni dei cittadini, senza risposta da mesi, viene da domandarsi: che cosa ci vuole a riparare dei giochi per bambini, a sistemare gli arredi urbani, a garantire la vivibilità di uno spazio che fino a qualche anno fa era un “piccolo gioiello” per quella zona?

Ho presentato una mozione per chiedere all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente sul parco giochi di Via degli Itali, soprattutto in vista della stagione primaverile ed estiva, quando il parco sarà utilizzato in maniera più intensa da famiglie e bambini che hanno tutto il diritto di giocare in un’area sicura. E ho chiesto che si valuti di riproporre un modello di gestione che veda la collaborazione tra l’ente comunale e le associazioni del quartiere, come con la nostra amministrazione avevamo pensato ed attuato appena realizzato il parco giochi, per dare l’opportunità a chi vive ogni giorno il quartiere di prendersi cura di un bene comune.

Ribadisco: non stiamo parlando di chissà quale grande progetto faraonico. L’amministrazione comunale dia risposte ai cittadini e intervenga prima possibile per ripristinare il decoro, la vivibilità e la sicurezza del parco giochi di Via degli Itali”.

Così Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”.