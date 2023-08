Piccioni: “Discarica abusiva da giorni zona cimitero Nicastro, intervenire subito”

Share Facebook

“Oltre alle innumerevoli segnalazioni e denunce di questi giorni sulle discariche abusive che sono ormai un’emergenza in tutta la città, dalle strade di accesso al mare alle zone collinari fino alle strade prossime al centro, ci giunge un’ennesima segnalazione sullo stato di degrado della strada e della zona che conduce al cimitero di Nicastro. Rifiuti e addirittura sacchi di spazzatura abbandonati ormai da giorni ai bordi della salita che porta al cimitero, durante il giorno “preda” di randagi che li trasportano un po’ ovunque determinando una situazione esplosiva sul piano igienico-sanitario e rischi ai veicoli che transitano sulla strada. In questi giorni di caldo e afa intensi, una vera e propria bomba ecologica che crea disagi ai residenti della zona, a quanti vi transitano ogni giorno e a quanti si recano a far visita ai propri cari defunti. Un luogo e una zona che, per l’importante valore spirituale e affettivo che riveste per tanti, dovrebbe essere gestita con la massima cura e non abbandonata al degrado. Tutto questo a pochi metri da una strada per accedere all’ingresso principale del cimitero, chiusa ormai da nove mesi a causa della frana di gennaio scorso e su cui ancora non abbiamo né risposte né tempistiche per la risoluzione. Visti i tempi biblici di questa amministrazione, non vorremmo arrivare al periodo di novembre con una situazione che inevitabilmente creerebbe disagio a tanti cittadini. Lo stesso fenomeno di discariche abusive, stando alle segnalazioni dei residenti, si riscontra in Via Mons. Azio Davoli (ex c.da Misà) e ai bordi di tutta la strada che porta verso Feroleto Antico.

L’amministrazione comunale ha installato fototrappole e annunciato in più occasioni il pugno duro contro chi abbandona i rifiuti? Bene. Pensiamo sia il tempo di vederne i risultati, non solo annunci sui social. In particolare, nella zona vicino al cimitero di Nicastro, questi risultati ancora non si sono visti e periodicamente ci troviamo a registrare segnalazioni di cittadini e a denunciare una situazione di scempio.

Fermo restando il dovere di condannare con fermezza chi abbandona i rifiuti, manifestazione inaccettabile di inciviltà, rivolgo un appello all’amministrazione comunale e alla Lamezia Multiservizi perché si intervenga al più presto per ripristinare una situazione di normalità e di sicurezza igienico-sanitaria lungo la strada che porta al cimitero e, in generale, sulla situazione delle discariche abusive in città”.

Così in una nota Rosario Piccioni, consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”.