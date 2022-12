Basketball Lamezia solleva Umberto De Martino dall’incarico di allenatore

Il Basketball Lamezia comunica la decisione di sollevare Umberto De Martino dall’incarico di allenatore della formazione di serie C Gold, alla luce dei deficitari risultati ottenuti, augurandogli le migliori fortune professionali per il proseguimento della carriera in panchina.

Gli allenamenti della prima squadra riprenderanno sotto la guida ad interim di coach Alfredo Lazzarotti e del preparatore atletico Valerio Tolomeo.