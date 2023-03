Presentata quinta new edition della Panoramica di Primavera. Omaggio alla memoria degli sportivi lametini

Oltre trenta associazioni coinvolte, dal mondo dello sport, del volontariato, dell’associazionismo culturale e ambientale. Due giornate all’insegna dell’atletica leggera e del divertimento, con un pomeriggio dedicato ai bambini e ragazzi e una domenica mattina ai corridori, tesserati delle diverse società e non competitivi, e alla “passeggiata” per famiglie e appassionati. Atleti da tutta la Calabria e da diverse regioni, con un omaggio, dal mondo dell’atletica leggera, alle imprese e alle attività produttive del lametino che hanno resistito nei due anni di emergenza sanitaria con la stessa resilienza e determinazione dei corridori e degli atleti.

Questi, in sintesi, i punti chiave della quinta new edition della Panoramica di Primavera, in programma a Lamezia Terme sabato 15 e domenica 16 aprile. Nel pomeriggio di sabato 15 aprile, si cimenteranno nelle gare i bambini e i ragazzi: dai nati nel 2009, che affronteranno un percorso di 600 metri, ai nati nel 2020 con i 25 metri. Domenica mattina, con partenza alle 9.30, la “tradizionale” Panoramica che, da Corso Numistrano, raggiungerà il castello Normanno-Svevo, Magolà, le frazioni collinari di Fronti e Zangarona per poi ritornare su Corso Numistrano attraversando Via Indipendenza e il Ponte di S. Antonio. Su Corso Numistrano, gli stand delle tante associazioni, delle scuole e delle attività commerciali coinvolte, in particolare grazie alla collaborazione della Confcommercio Lamezia Terme, main partner dell’edizione di quest’anno.

La Panoramica di Primavera è prima prova del campionato regionale di società della Federazione Italiana di Atletica Lettera master corsa su strada; prima prova del campionato regionale Libertas Sport per esordienti, ragazzi e cadetti; prima prova del campionato interregionale master Unione Nazionale Veterani dello Sport

La manifestazione è stata presentata nella sala consiliare “Mons. Renato Luisi” del Comune di Lamezia Terme.

Nel riepilogare i dettagli della due giorni, il presidente dell’associazione sportivo-dilettantistica Nicholas Green Pietro Gatto ha ricordato che, anche quest’anno, la Panoramica di Primavera renderà omaggio ad alcuni atleti ed educatori che hanno segnato la storia dello sporto lametino e promosso i valori positivi dello sport tra le nuove generazioni: il premio “Pollicino” alla scuola con maggiori iscritti Trofeo Orazio Di Marzio; il primo assoluto all’arrivo, campionato master, Trofeo Mario Gatto; il secondo assoluto all’arrivo, campionato master, Trofeo Giovanni Agresta; il terzo assoluto all’arrivo, campionato master, Trofeo Bebè Gatto; la prima assoluta all’arrivo, campionato master, Trofeo Maurizio Perri; la seconda assoluta all’arrivo, campionato master , Trofeo Antonello Coclite; la terza assoluta all’arrivo, campionato master, Trofeo Virgilio Colloca.

Plauso agli organizzatori da parte del presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera, dal sindaco Paolo Mascaro e dall’assessore allo sport Luisa Vaccaro, che hanno sottolineato “il valore di una manifestazione che è nella storia della nostra comunità e che, dando la possibilità ai bambini, alle famiglie, agli atleti professionisti e ai semplici appassionati di trascorrere una giornata di sport e divertimento, richiama i valori positivi della socializzazione, del rispetto delle regole, della valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico della nostra città”. Per il presidente del comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera Vincenzo Caira, “la Panoramica di Primavera, manifestazione ormai consolidata a livello regionale e interregionale, ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità e diventare una manifestazione di richiamo nazionale. In questo senso, colgo l’occasione per invitare gli amministratori a fare in modo che Lamezia possa riavere un impianto a sei corsie con le caratteristiche adeguate per consentire ai giovani del lametino di praticare l’atleta su pista”. Sulla stessa linea, il presidente regionale Csen Antonio Caira, che ha ribadito il sostegno dell’ente sportivo alla manifestazione podistica lametina, anche attraverso l’acquisto, anche per questa edizione, di alcuni pettorali per i bambini e ragazzi.

Per il presidente di Confcommercio Lamezia Terme Giuseppe Cotroneo, “la partnership con la Panoramica di quest’anno mette in evidenza la sinergia positiva tra mondo dello sport e mondo delle imprese, accumunati dalla voglia di fare e dalla praticità, che è antidoto efficace a ogni forma di lamentela, rassegnazione, immobilismo burocratico. Sabato 15 e domenica 16 aprile, da Lamezia, lanceremo un messaggio positivo alla città e alla Calabria”. Ha sottolineato il ruolo fondamentale della pratica sportiva e della promozione della cultura del benessere, Giuseppe Furgiuele, presidente della Società Italiana di Promozione della Salute Calabria, che aderisce alla Panoramica insieme al dipartimento di prevenzione dell’Asp. In rappresentanza del mondo delle scuole, la dirigente dell’istituto comprensivo “Mons. Saverio Gatti” di Lamezia Terme Daniela Quattrone e il dirigente dell’istituto comprensivo “Pascoli-Aldisio” di Catanzaro Raoul Elia, quest’ultimo in rappresentanza anche dell’ente sportivo Libertas, che hanno invitato i ragazzi di tutte le scuole a partecipare a una manifestazione che valorizza lo sport come strumento educativo e di inclusione. Adesione alla quinta new edition della Panoramica da parte della sede territoriale dell’ Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, guidato da Claudia Calidonna, in occasione dei cento anni dell’istituzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Sul sito www.asdnik.it è possibile, per adulti, bambini e ragazzi, iscriversi alla Panoramica di Primavera e ritirare il pettorale dall’11 al 14 aprile, dalle 17 alle 20, nella segreteria temporanea che sarà allestita su Corso Giovanni Nicotera. Con uno stesso pettorale, bambini e ragazzi fino a 14 anni potranno sostenere entrambi i percorsi; nel percorso di domenica dovranno essere accompagnati da un adulto.