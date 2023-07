Tra sport, storia e turismo appuntamento il 13 agosto a Falerna con il Cammino di S. Antonio Abate

Un percorso di circa 4 chilometri per atleti e appassionati, partendo da zero fino a 550 metri sul livello del mare.

Un tratto suggestivo, con vista sul mar Tirreno calabrese dove nelle sere più chiare si possono osservare all’orizzonte le isole eolie e l’ Etna. Si parte dal murales che ricorda il miracolo di S. Antonio Abate, in Via dei Normanni, per arrivare nella piazza del Comune di Falerna dove passa il 39° parallelo. Sport, storia, cultura e territorio si intrecciano nel Cammino di S. Antonio Abate, in programma a Falerna il prossimo 13 agosto, manifestazione sportiva e culturale promossa dalla sezione di Falerna Marina dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, con il patrocinio del Comune di Falerna, in collaborazione con le realtà associative Run for Nicholas Green, Croce Rossa Falerna, Briganti del Mancuso Falerna, Vespa Club Lamezia, Vacanze in Calabria Falerna, associazione culturale Scarabeo.

L’evento è stato presentato nei giorni scorsi in conferenza stampa, sul lungomare di Falerna, dal presidente della sezione falernese dell’Unvs Pietro Gatto, dall’assessore del Comune di Falerna Fabio Menniti in rappresentanza dell’amministrazione comunale guidata da Francesco Stella, dalla professoressa Vittoria Butera e dallo storico “veterano” dello sport Gaetano Fera, che hanno curato in particolare l’aspetto storico-culturale della manifestazione.

A soffermarsi sui dettagli dell’evento, il presidente Pietro Gatto che, ringraziando la presidente onoraria della sezione falernese Caterina Bortolusso, ha sottolineato come “il cammino di S. Antonio Abate rientra nella linea d’azione intrapresa dall’associazione per mettere insieme sport e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro territorio. L’evento del 13 agosto sarà sia una manifestazione competitiva “master dei master”, sostenuta dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, siauna “bella passeggiata” non competitiva per appassionati runner, camminatori a passo libero, famiglie e sport walking. Tre le discipline sportive coinvolte: i ciclisti che apriranno il percorso con le bici, seguiranno gli atleti agonisti Unvs, gli amatori Unvs e i non agonisti. Previsti premi per i primi tre all’arrivo, maschili e femminili, di tutte le categorie, con due riconoscimenti d’eccezione: il primo e la prima all’arrivo in assoluto che conquisteranno il trofeo Sonny Vaccaro, in onore del manager di origine falernese che con visionaria lungimiranza scelse di puntare tutto su Michael Jordan, e i riconoscimenti (maschile/femminile) ai primi tre turisti provenienti da più lontano tra quelli che parteciperanno alla manifestazione del 13 agosto.”.

I punti di ristoro coincideranno con alcuni luoghi significativi dalpunto di vista storico-culturale per la comunità di Falerna: la villa Romana di Pian delle Vigne, dove per i partecipanti non agonisti potranno anche partecipare alla visita guidata, e il monumento ai caduti sul lavoro che ricorda, in particolare, i quindici lavoratori falernesi rimasti uccisi il 19 dicembre del 190, nella miniera di Darr in Pennsylvania, tra i quali vi erano due ragazzi di appena 15 anni. Sugli aspetti storici si è soffermata la professoressa Vittoria Butera, che ha ripercorso i momenti salienti della storia territorio falernese “dove gli antichi Romani individuarono le caratteristiche ideali per sviluppare le produzioni agricole: da qui l’esistenza delle ville, tra le quali le più note sono quelle di Pian delle Vigne e di località Schipani, ma tante ad oggi sono nel sottosuolo. Un territorio disseminato di tracce di memoria da custodire e valorizzare”.

La fiera resistenza della popolazione falernese all’invasione dei Normanni, che avevano già conquistato Amantea, Tropea e S. Severina, e la plurisecolare devozione a S. Antonio Abate sono stati ricordati da Gaetano Fera, che ha evidenziato “l’importanza di richiamare eventi che collegano la storia di Falerna alla storia del nostro Paese. Se non ci fosse stata la fiera resistenza dei falernesi ai Normanni, questi probabilmente avrebbero conquistato tutta l’Italia”.

Plauso all’iniziativa da parte dell’assessore Fabio Menniti che ha auspicato il prosieguo di un percorso di collaborazione con l’Unione dei Veterani che leghi sport, storia, valorizzazione turistica e promozione del territorio.

Appuntamento al 13 agosto con ritrovo alle ore 18 ai murales di Via dei Normanni dove sarà possibile effettuare l’iscrizione alla competizione. É già possibile iscriversi presso il bar Vittoria di Falerna Lido, Hotel Torino di Falerna Marina, scrivendo all’indirizzo email niklamezia@gmail.com Ad ogni partecipante sarà consegnato un identificativo numerico di partecipazione “pettorale”.