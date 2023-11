1° Memorial Massimo Borracci, previsti 463 atleti atleti per 1635 gare. Mister Strangis: “Prima volta che in Calabria un meeting in vasca corta arriva a questi numeri”

Il countdown è iniziato. Dopo mesi di preparativi, mancano davvero poche ore ormai all’inizio del “1° Memorial Massimo Borracci”. Un meeting attesissimo dagli appassionati del nuoto, nato dalla collaborazione tra l’Arvalia Nuoto Lamezia, la Fin Calabria e la Finp Calabria, e supportato da sponsor come Fiscal Focus, SwimLab, Comas Opital, Te.Ca. srl e Techfem.

Ospite d’onore dell’evento sarà il campione olimpico Massimiliano Rosolino, da sempre legato a mister Borracci, venuto a mancare prematuramente un anno e mezzo fa dopo aver scritto pagine davvero importanti della storia del team lametino.

Prenderanno parte alla kermesse ben 19 società provenienti da ogni piscina d’Italia. 463 atleti saranno impegnati nella due giorni in 1635 gare. E non mancheranno agonisti di rilievo nazionale, come Alice Di Maggio, Sabrina Ferrara e il casalingo Gianluca Pittelli.

Insomma, numeri davvero spettacolari per la società della Piana, che si appresta ad accogliere nell’impianto comunale una kermesse davvero intensa, capace di abbracciare i valori più sani dello sport, proprio come ha sempre fatto il caro mister Massimo Borracci.

“L’emozione è tanta in vista dell’evento – ha spiegato mister Francesco Strangis, allenatore dell’Arvalia, per lunghi anni vice di Borracci -. Per me, ma in realtà per l’intera società, più che un memorial, è una vera e propria festa dello sport per ricordare un grande personaggio, sia per il nuoto calabrese che italiano. Non è una ricorrenza, ma un omaggio a lui, per tutto ciò che ha fatto per la grande famiglia della Arvalia Nuoto Lamezia. La corposa partecipazione è un ulteriore attestato di stima a lui: è la prima volta che in Calabria un meeting in vasca corta arriva a questi numeri, quindi entriamo anche in un momento storico”.

E ancora: “La kermesse si svolgerà su due giorni. Le gare a stile saranno quelle più numerose ed esaltanti. E ad aggiungere qualcosa in più alla manifestazione sarà sicuramente anche la presenza di Massimiliano Rosolino, che è stato un grande amico di Massimo e lo stimava tanto. Era stato seguito da lui come atleta, insieme al suo allenatore Riccardo Siniscalco, all’epoca delle olimpiadi di Sydney, quindi ci teneva davvero molto a essere con noi in occasione di queste due giornate di sport. A fine manifestazione saranno premiate le prime tre società classificate, e lo sponsor tecnico, SwimLab, offrirà come premio un costume di gara a chi conseguirà la migliore prestazione femminile e quella maschile. In più le migliori prestazioni, sempre femminile che maschile in base ai punteggi FINA verranno premiate con una targa simbolica da parte della famiglia di Massimo”.

Insomma, non rimane che attendere l’appuntamento imperdibile dei giorni 4 e 5 novembre nella piscina comunale di Lamezia Terme!