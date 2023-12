Giulia Chiodo medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Pugilato 2023

Share Facebook

Giulia Chiodo, già pluricampionessa di kick boxing, disciplina che insegna nella sua palestra a Decollatura, in provincia di Catanzaro, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Pugilato 2023, FPI, svoltisi a Chianciano Terme, in Toscana, dal 9 al 15 dicembre 2023. Un torneo, questo, cui accedono gli 8 migliori pugili italiani per ciascuna categoria di peso.

Un podio che bissa quello del 2022, sempre nella stessa competizione e che è stato ottenuto con grandi sacrifici e con un duro allenamento quotidiano, guidata sapientemente dal M° Vincenzo Russo. Una giovane atleta, Giulia, vanto per tutto il comprensorio del Reventino e per la Calabria. Persa per un soffio la semifinale, la Chiodo ha battuto nella finale per il 3° posto un’atleta emiliana Ma la cosa da sottolineare e fa tutta la differenza del mondo è che la boxeur calabrese si è cimentata, per motivi di salute, in una categoria non sua, ovvero quella dei 75 kg (di solito gareggia nei 65 ndr) e quindi ben dieci chili sopra il suo peso. Proprio per questo il bronzo vale quasi quanto un oro.

Giulia Chiodo era al suo quarantesimo match di pugilato in carriera, dopo una lunga attività nella kick boxing, disciplina in cui già eccelle da anni e che, con la sua scuola “Krak Team”a Decollatura, sta insegnando a tantissimi giovani e non solo.

Grande soddisfazione anche per il suo mentore, il maestro Vincenzo Russo che così ha commentato il bronzo di Chianciano: «Giulia Chiodo rappresenta la ragazza del Sud, tenace, di grande cuore e con attributi da vendere, seria ed educata non scende mai a compromessi. Il volto bello della nostra Calabria, un esempio per i giovani».