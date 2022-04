Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 16 aprile 2022: 331.313 (+1.873) rispetto a ieri

1 min, 13 sec

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.824.611 (+9.301).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 331.313 (+1.873) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.261 (87 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38.982 (38.713 guariti, 269 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 41.512 (100 in reparto, 5 in terapia intensiva, 41.407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40.927 (39.898 guariti, 1029 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.498 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.193 (28.981 guariti, 212 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.123 (98 in reparto, 1 in terapia intensiva, 13.024 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 115.744 (11.5011 guariti, 733 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18.087 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.514 (18.350 guariti, 164 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 590 nuovi soggetti positivi di cui 14 fuori regione. Inoltre specifica che “Oggi si registrano 591 nuovi casi. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 590 unità e non di 591 in quanto 1 paziente è stato trasferito dall’ AOCS al PO di Crotone”.