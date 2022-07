Addio alle vecchie littorine, in Calabria arrivano i Blues

Saranno operativi dall’inizio del 2023 i primi quattro dei tredici moderni treni ibridi a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie, destinati alla nostra Calabria Straordinaria, che manderanno finalmente in pensione i desueti e limitati mezzi delle littorine.

“Una svolta epocale che guarda alle nuove generazioni, alla tutela ambientale, alla vita contemporanea – ha detto in occasione della presentazione l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Fausto Orsomarso – Il turismo passa dalla modernizzazione e dai servizi per gli utenti. La Calabria è già in viaggio sul treno della concretezza”.

Insieme all’assessore Orsomarso e a Maurizio Fanelli, direttore delle direzione Business Regionale Calabria Trenitalia, presenti anche

il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, i consiglieri regionali Luciana De Francesco, Giuseppe Graziano, Pasqualina Straface e Davide Tavernise.