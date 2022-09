Lamezia, l’Amministrazione Comunale aderisce alla “Giornata Mondiale per il Cuore (World Heart Day)”

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme accoglie l’invito dell’associazione “Calabria Cardioprotetta” e della rete creata dal dottore Giuseppe Colangelo, aderendo alla “Giornata Mondiale per il…

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme accoglie l’invito dell’associazione “Calabria Cardioprotetta” e della rete creata dal dottore Giuseppe Colangelo, aderendo alla “Giornata Mondiale per il Cuore (World Heart Day)” del 29 settembre. Il mondo si ritroverà unito per portare avanti una necessaria campagna di sensibilizzazionedell ’opinione pubblica in merito all’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

L’iniziativa, “Illuminiamo il nostro cuore”, accende i riflettori sul dovere di prendersi cura di sé, amare il proprio copro e tutelarne l’organo per eccellenza simbolo della vita: il cuore.

Oggi, simbolicamente, la statua della Madonnina dell’obelisco sito in Piazza Ardito, si tingerà di colore rosso come quel cuore di cui è necessario prendersi cura partendo da una prevenzione primaria, adottando corretti stili di vita che partono da una sana alimentazione, una costante attività fisica, lontani da ogni eccesso.

L’iniziativa si inserisce in un quotidiano impegno nel diffondere corrette informazioni, promuovendo la cultura dei controlli periodici in ambito cardiologico, e favorendo la formazione di personale capace di utilizzare i defibrillatori semiautomatici pubblici sparsi sul territorio.

Saranno diverse le realtà associative che illumineranno un proprio simbolo per fare squadra e lanciare un messaggio di amore per sée gli altri.