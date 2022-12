Lamezia, “Il Natale del Finanziere” dedicato ai figli degli appartenenti alla Gdf e ai componenti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Lucky Friends”

Martedì 20 dicembre 2022, nella splendida cornice dell’area antistante l’hangar della Sezione Aerea del Corpo, in Lamezia Terme, si è tenuta la seconda edizione de “Il Natale del Finanziere”, dedicato alle Fiamme Gialle della provincia di Catanzaro e alle loro Famiglie.

L’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Provinciale, Generale di Brigata Domenico Grimaldi, che ha portato i saluti e gli auguri del Comandante Regionale, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, impegnato fuori Catanzaro per ragioni di servizio, è stato arricchito, per la gioia di tutti i partecipanti e soprattutto dei bambini, figli degli appartenenti al Corpo, dell’intervento, a sorpresa, di Babbo Natale che ha distribuito loro caramelle, gadget del Corpo e un gran numero di doni.

Oltre che al sano divertimento, la manifestazione è stata dedicata ai bambini dei Finanzieri catanzaresi ed anche ai componenti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Lucky Friends”

con grande partecipazione da parte dei suoi bambini, che sono stati accolti dalla famiglia giallo-verde con grande manifestazione di solidarietà ed affetto e con la donazione di giocattoli.

La seconda edizione de “Il Natale del Finanziere”, che segue quella svolta nel dicembre 2021, è stato un importante e sentito momento di condivisione per tutte le Fiamme Gialle catanzaresi, improntato ai più alti valori natalizi ed alla testimonianza dei sentimenti di unità che animano i Finanzieri, in quali sono chiamati tutti i giorni a svolgere un ruolo sociale, così fondamentale e delicato in stretta coesione tra di loro e spirito di servizio che viene ancor più rinsaldato nell’occasione di queste festività di fine anno, insieme ai bambini e alle persone più care.