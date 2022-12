Il 4 gennaio al Chiostro presentazione del volume “Lamezia 2023. Una nuova Città Un Grande Comprensorio” 

Il 4 gennaio 2023 nei locali del Chiostro di San Domenico sarà presentato il volume: “Lamezia 2023. Una nuova Città Un Grande Comprensorio” a cura del Prof. Vincenzo Villella.

E’ la raccolta di proposte dei Lametini che riguarda l’idea di una nuova Città di Lamezia Terme strettamente connessa ai Comuni del lametino con i quali condividiamo storia, tradizioni, costumi. Tante proposte raccolte nel libro da parte di Associazioni, Esponenti politici, Cittadini.

“E’ mancata la determinazione trainante del Comune di Lamezia Terme – si legge in una nota – che sembrava aver dato inizio ad un percorso nuovo al quale era stato apposto l’allettante titolo di “accomunando” che, invece, non ha avuto seguito.

L’amministrazione comunale di Lamezia Terme è stata molto più interessata a far approvare un PSC rivolto al passato, che non tiene conto della realtà, non si protende verso una nuova città allargata al Comprensorio.

Ed il tema continua a non aver l’attenzione dovuta, perché si sta procrastinando la procedura d’istituzione del Distretto Turistico Regionale del Lametino, che è giunta al termine con la richiesta di indizione della Conferenza dei Servizi che il sindaco di Lamezia Terme, avrebbe dovuto già convocare.

Eppure il Distretto Turistico Regionale, che ha avuto l’adesione di 19 Comuni del Lametino, potrebbe assumere un rilievo strategico per l’intero comprensorio agendo sulla condivisione delle risorse identitarie dei Comuni, per una progettazione comune finalizzata alla valorizzazione e crescita territoriale.

Oggi il Distretto Turistico del Lametino, risultato dell’attività dell’Associazione Riviera dei Tramonti, dimostra che abbiamo una grande opportunità per rinforzare l’area puntando sulla determinazione dei singoli e delle associazioni civiche e culturali.

Ci rivolgiamo alle professionalità dei giovani lametini perché nel 2023 si realizzi una nuova realtà urbana attorno a Lamezia”.

Alle ore 17.00 ci sarà la presentazione del volume da parte del Presidente del Comitato Avv. Basilio Perugini e del Prof. Vincenzo Villella, curatore del volume.

L’arch. Federica Rizzo presenterà “Distretto Turistico del Lametino: un grande Comprensorio”.

Seguirà un intervento di Teresina Calidonna sul tema:”2023 Una Nuova Città”.

Vittorio Paola, autore di una delle prime proposte riportate nel volume tratterà: “I motivi della proposta dei Socialisti nel 2010”.

Pasquale Ferraro, Direttore Editoriale Nazione Futura e Consigliere Comune di Curinga: “Riviera dei Tramonti e grande Lamezia, parlerà della necessità del confronto con l’area del Lametino”

Conclude Renato Borelli,autore della proposta “Lamezia Città dell’Istmo” del 2017.

Il volume Lamezia 2023: ”Una Nuova Città Un Grande Comprensorio”, sarà omaggio disponibile nella sede del convegno.