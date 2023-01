Lamezia, dopo tre anni ritorna la tradizionale Fiera di San Biagio dall’1 al 3 febbraio, divieto vendita alcolici e chiusura scuola “Borrello-Fiorentino”

L’ultima edizione si era svolta nel 2020, pochi giorni prima che scoppiasse la pandemia, e finalmente quest’anno si rinnoverà la tradizionale Fiera di S. Biagio nei giorni 1-2-3 febbraio.

A tal proposito, il Comune di Lamezia, con ordinanza odierna ha disposto, nelle giornate dal 1° al 3 febbraio 2023 dalle ore 18,00 fino alle ore 24,00 il divieto della somministrazione e vendita di alcolici e di altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, da parte dei soggetti esercenti le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati dei pubblici esercizi e dei distributori automatici insistenti su: Via Garibaldi; Piazza Garibaldi; Via Matarazzo; Via Leopardi; Via Madonna del Carmine; Via Matteotti; Trav. Nicotera; Via Cupiraggi e nelle traverse immediatamente adiacenti, oltre Piazza San Josemaria Escrivà dove insistono le attrazioni di spettacoli viaggianti.

Allo stesso modo è vietato a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso e consumare sul posto

ogni genere di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle ore 18,00 alle ore 24,00 dal 1° al 3

febbraio 2023; su tutto il territorio comunale è vietato abbandonare in luogo pubblico, al di fuori degli appositi

contenitori per la raccolta, lattine, bottiglie vuote od altri contenitori vuoti di bevande.

Per garantire lo svolgimento ottimale della manifestazione e prevenire inconvenienti e disagi, nei giorni 1 2 e 3 febbraio 2023, per ragioni di sicurezza, è stato ordinata la chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino”:

• sede centrale in via Matarazzo;

• sede infanzia “G.Leopardi”;

• sede primaria “Borrello”