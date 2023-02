Tropea tra le più instagrammabili, la rivista americana Travel + Leisure la inserisce tra i 29 posti più belli d’Italia

TROPEA (Vv) – “La destinazione Tropea continua ad essere tra le più instagrammabili al mondo, contenuto ricercatissimo da catturare in un’immagine, in un video o in un reel da condividere sui social e raggiungibile, virtualmente, da ogni angolo del pianeta in cui si trovi. Per associazioni di idee, se si parla di turismi non si può non pensare a Tropea.

Quella spiaggia del sud Italia di cui hai visto le foto, con le mezzelune di sabbia bianca, l’acqua cristallina turchese e l’antica città seduta su una scogliera gessosa? È Tropea, una delle località balneari più belle d’Italia. Ambientata sulla Costa degli Dei della Calabria, Tropea è una vivace destinazione balneare per gli italiani in vacanza e che i turisti internazionali stanno scoprendo sempre più”. Ne parla così la rivista americana Travel + Leisure che inserisce il Principato tra i 29 posti più belli d’Italia.

Dalla Vista Dal Campidoglio a Roma, al Canal Grande di Venezia, dalla Veduta di Ponte Vecchio Dal Ponte Santa Trinità a Firenze, passando dalla Casa dei Vettii di Pompei, fino ai Sassi di Matera, al Lago di Braies in Alto Adige, alla Costiera Amalfitana, alle Dolomiti. Sono, queste, alcune delle destinazioni citate insieme a Tropea nel servizio di Elisabetta Heath. Dalle isole da sogno alle affascinanti cittadine, queste destinazioni italiane – è la descrizione dell’articolo che apre proprio con l’immagine di Tropea – perfette per le foto sembrano essere state create per il tuo feed Instagram.

Il Santuario di Santa Maria dell’isola così come l’agglomerato di case che si arrampicano sulla rupe tufacea affacciata sulle acque turchesi e cristalline del Tirreno, che si parli di Tropea o meno, restano la copertina preferita per incorniciare qualsiasi contenuto che riguardi il turismo. Così come fa, per esempio, il portale d attualità e lifestyle visionidioggi.it. Nel racconto Le migliori località balneari italiane per l’estate, l’immagine del Principato è la copertina, anche se all’interno del servizio non se ne parla.